Seguirá en la cárcel: vuelven a negar libertad condicional al asesino de John Lennon

Mark David Chapman, el hombre que asesinó a balazos a John Lennon en 1980, no logró la libertad condicional, tras intentarlo por decimocuarta vez, según informó el servicio de prisión de Nueva York.

Chapman, de 70 años, compareció ante una junta de libertad condicional el pasado 27 de agosto. La decisión fue publicada recientemente en línea por el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado.

En su comparecencia anterior, de 2022, Chapman manifestó estar totalmente consciente de lo que hacía. “Sabía lo que hacía y sabía que era malo, sabía que estaba mal, pero deseaba tanto la fama que estaba dispuesto a darlo todo y quitar una vida humana”, señaló, en una transcripción de la audiencia que estuvo disponible tiempo después.

Chapman está recluido en el centro penitenciario Green Haven, en Nueva York, purgando una condena de 20 años a cadena perpetua. Su próxima audiencia de libertad condicional será en febrero de 2027.