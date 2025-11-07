Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

Con un recorrido por el histórico Club de la Unión, se presentó la programación conmemorativa de la vigésima quinta edición del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras. Bajo el lema “Una ciudad con cuento”, el certamen presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio prepara una celebración de sus 25 años que se extenderá a lo largo de 2026, reafirmando su espacio en el imaginario cultural de la ciudad y del país.

Este hito no sólo marca un cuarto de siglo incentivando la escritura creativa y la lectura en personas de todas las edades, sino que presenta una programación robusta y variada que incluye grandes nombres, colaboradores históricos del concurso y la participación de destacadas figuras literarias nacionales e internacionales que se sumarán a la festividad.

Como parte de las principales actividades que darán vida a la programación de la nueva edición del concurso de cuentos breves, la reconocida autora, actriz y dramaturga argentina, Camila Sosa Villada dará una charla magistral presencial sobre procesos creativos en abril de 2026. Además, se realizará un ciclo de charlas online con grandes autoras y autores, entre los que destacan la aclamada escritora norteamericana, Siri Hustvedt (Premio Princesa de Asturias las Letras 2019), la autora argentina María Gaínza, y los reconocidos autores nacionales Alia Trabucco y Roberto Merino.

Por otro lado, en un hecho que evidencia la expansión y el arraigo del proyecto, decenas de instituciones públicas y privadas se unirán a la nueva edición de Santiago en 100 Palabras, entre los que se cuentan el Registro Civil, el Aeropuerto de Santiago, diversos museos e instituciones culturales, como el MIM, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural La Moneda, el Museo Histórico Nacional y el Planetario, espacios que llevarán el concurso a miles de personas.

Al respecto, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, expresó: “Cumplir 25 años de Santiago en 100 Palabras es celebrar miles de voces y más de un millón de historias, y una comunidad que ha hecho de la ciudad su espacio de expresión. Este aniversario es un testimonio del poder de las palabras para conectarnos y construir un relato colectivo sobre la ciudad que habitamos. Para Fundación Plagio, es un honor y una enorme alegría seguir impulsando este espacio que fomenta la creatividad en cada rincón de Santiago.”

Ximena Ossa, Head de Asuntos Corporativos de BHP reflexionó: “En este cuarto de siglo, hemos sido testigos de cómo 100 Palabras pueden capturar la esencia de lo cotidiano, unir comunidades y revelar talentos extraordinarios. Es muy emocionante entregar cada año los premios a tantos creadores que nos trasladan a momentos y paisajes y nos presentan a los personajes de nuestra ciudad en tan solo unos pocos conceptos, Estamos felices en Escondida | BHP de dar una nueva bienvenida a los narradores que nos llevan a correr Santiago y que ya suman más de un millón en estos 25 años”.

Esta edición aniversario, además, contará con un jurado de excepción compuesto por los renombrados escritores chilenos Roberto Merino, Álvaro Bisama, Carmen García Palma y Alejandra Costamagna, quienes tendrán la labor de seleccionar los mejores relatos entre los miles de participantes.

Otros de los hitos destacados de la programación será la masiva ceremonia de premiación en el Teatro Municipal de Santiago en julio de 2026, donde se reconocerán los 12 cuentos ganadores de la XXV edición del concurso.

Las actividades continuarán con pilares fundamentales del concurso, como los más de 200 talleres de escritura creativa en establecimientos educacionales de toda la Región Metropolitana y la IV Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Cerro San Cristóbal, espacios dedicados a fomentar la creatividad, lectura y escritura en las nuevas generaciones.

Adicionalmente, en el marco de este aniversario, se realizará una masiva distribución de libros con los 100 mejores cuentos de la edición anterior, a través de la campaña “25 años, 25 lugares donde encontrar el libro de Santiago en 100 Palabras”, llegando a lugares clave y a lugares distribuidos por toda la ciudad.

Luego de revelar la programación, el lanzamiento de la convocatoria de la edición XXV de Santiago en 100 Palabras se realizará el 19 de diciembre de 2025, en un evento masivo en la Plaza de Armas. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril de 2026.

Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, es el concurso de cuentos breves más importante de Chile y Latinoamérica. A lo largo de 25 años, ha recibido más de un millón de relatos, ha publicado a miles de autores y ha distribuido gratuitamente millones de libros de bolsillo, Y desde Santiago ha saltado a otras ciudades de Chile y el mundo,consolidándose como una tradición literaria que invita a todos a observar, imaginar y escribir la ciudad.