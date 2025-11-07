OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Culto

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    El emblemático concurso de cuentos breves cumple un cuarto de siglo y lo celebrará durante todo 2026 con una amplia y renovada programación gratuita de lujo, que incluirá grandes nombres de la literatura contemporánea, talleres de escritura creativa, una feria del libro infantil y juvenil, y la incorporación de nuevas organizaciones aliadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Con un recorrido por el histórico Club de la Unión, se presentó la programación conmemorativa de la vigésima quinta edición del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras. Bajo el lema “Una ciudad con cuento”, el certamen presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio prepara una celebración de sus 25 años que se extenderá a lo largo de 2026, reafirmando su espacio en el imaginario cultural de la ciudad y del país.

    Este hito no sólo marca un cuarto de siglo incentivando la escritura creativa y la lectura en personas de todas las edades, sino que presenta una programación robusta y variada que incluye grandes nombres, colaboradores históricos del concurso y la participación de destacadas figuras literarias nacionales e internacionales que se sumarán a la festividad.

    Como parte de las principales actividades que darán vida a la programación de la nueva edición del concurso de cuentos breves, la reconocida autora, actriz y dramaturga argentina, Camila Sosa Villada dará una charla magistral presencial sobre procesos creativos en abril de 2026. Además, se realizará un ciclo de charlas online con grandes autoras y autores, entre los que destacan la aclamada escritora norteamericana, Siri Hustvedt (Premio Princesa de Asturias las Letras 2019), la autora argentina María Gaínza, y los reconocidos autores nacionales Alia Trabucco y Roberto Merino.

    Por otro lado, en un hecho que evidencia la expansión y el arraigo del proyecto, decenas de instituciones públicas y privadas se unirán a la nueva edición de Santiago en 100 Palabras, entre los que se cuentan el Registro Civil, el Aeropuerto de Santiago, diversos museos e instituciones culturales, como el MIM, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural La Moneda, el Museo Histórico Nacional y el Planetario, espacios que llevarán el concurso a miles de personas.

    Al respecto, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, expresó: “Cumplir 25 años de Santiago en 100 Palabras es celebrar miles de voces y más de un millón de historias, y una comunidad que ha hecho de la ciudad su espacio de expresión. Este aniversario es un testimonio del poder de las palabras para conectarnos y construir un relato colectivo sobre la ciudad que habitamos. Para Fundación Plagio, es un honor y una enorme alegría seguir impulsando este espacio que fomenta la creatividad en cada rincón de Santiago.”

    Ximena Ossa, Head de Asuntos Corporativos de BHP reflexionó: “En este cuarto de siglo, hemos sido testigos de cómo 100 Palabras pueden capturar la esencia de lo cotidiano, unir comunidades y revelar talentos extraordinarios. Es muy emocionante entregar cada año los premios a tantos creadores que nos trasladan a momentos y paisajes y nos presentan a los personajes de nuestra ciudad en tan solo unos pocos conceptos, Estamos felices en Escondida | BHP de dar una nueva bienvenida a los narradores que nos llevan a correr Santiago y que ya suman más de un millón en estos 25 años”.

    Esta edición aniversario, además, contará con un jurado de excepción compuesto por los renombrados escritores chilenos Roberto Merino, Álvaro Bisama, Carmen García Palma y Alejandra Costamagna, quienes tendrán la labor de seleccionar los mejores relatos entre los miles de participantes.

    Otros de los hitos destacados de la programación será la masiva ceremonia de premiación en el Teatro Municipal de Santiago en julio de 2026, donde se reconocerán los 12 cuentos ganadores de la XXV edición del concurso.

    Las actividades continuarán con pilares fundamentales del concurso, como los más de 200 talleres de escritura creativa en establecimientos educacionales de toda la Región Metropolitana y la IV Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Cerro San Cristóbal, espacios dedicados a fomentar la creatividad, lectura y escritura en las nuevas generaciones.

    Adicionalmente, en el marco de este aniversario, se realizará una masiva distribución de libros con los 100 mejores cuentos de la edición anterior, a través de la campaña “25 años, 25 lugares donde encontrar el libro de Santiago en 100 Palabras”, llegando a lugares clave y a lugares distribuidos por toda la ciudad.

    Luego de revelar la programación, el lanzamiento de la convocatoria de la edición XXV de Santiago en 100 Palabras se realizará el 19 de diciembre de 2025, en un evento masivo en la Plaza de Armas. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril de 2026.

    Santiago en 100 Palabras, presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, es el concurso de cuentos breves más importante de Chile y Latinoamérica. A lo largo de 25 años, ha recibido más de un millón de relatos, ha publicado a miles de autores y ha distribuido gratuitamente millones de libros de bolsillo, Y desde Santiago ha saltado a otras ciudades de Chile y el mundo,consolidándose como una tradición literaria que invita a todos a observar, imaginar y escribir la ciudad.

    Más sobre:LibrosSiri HustvedtCamila Sosa VilladaLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Osvaldo Rosales pide al CFA hablar de aumentar los ingresos “con el mismo énfasis” que usan para pedir recortar gasto

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo

    Nuevos videos de ese día: experta argentina acusa “irregularidades” en indagatoria por caso de María Ercira González

    Boric cierra su participación en Cumbre de Líderes de la COP30 en Brasil y se alista para asistir a cambio de mando de Bolivia

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    4.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo
    Chile

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo

    Nuevos videos de ese día: experta argentina acusa “irregularidades” en indagatoria por caso de María Ercira González

    Boric cierra su participación en Cumbre de Líderes de la COP30 en Brasil y se alista para asistir a cambio de mando de Bolivia

    Cerca de los 10.000 puntos y con acciones de consumo al alza: el Ipsa en caso de triunfo electoral de la derecha
    Negocios

    Cerca de los 10.000 puntos y con acciones de consumo al alza: el Ipsa en caso de triunfo electoral de la derecha

    Osvaldo Rosales pide al CFA hablar de aumentar los ingresos “con el mismo énfasis” que usan para pedir recortar gasto

    Del dato al propósito

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago
    Tendencias

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Cómo es el Fujian, el portaaviones más grande y sofisticado de China que entró en servicio

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz blinda a Javier Correa: “No nos olvidemos de que es el goleador; tiene goles todo el año”

    Valdivia será sede del mayor evento de ciclismo amateur del mundo en 2026

    ¿Con Carlos Palacios como titular? La formación que prepara Boca Juniors para recibir a River Plate en el Superclásico

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras
    Cultura y entretención

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    Frente a frente: Jeanette y Franco Simone se presentan con show de grandes éxitos en Movistar Arena

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales
    Mundo

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Alberto Benegas Lynch: “Creo que hay un efecto contagio entre Chile y Argentina en el tema de la batalla cultural”

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego