Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

La cantante y el deportista, representantes de dos industrias gigantescas de EE.UU., anunciaron su compromiso a través de las redes sociales. Un punto decisivo en una relación que comenzó hace dos años, en medio de conciertos y partidos de la NFL. Aquí revisamos sus principales capítulos

Gonzalo Valdivia
Tras dos años de relación, Taylor Swift y Travis Kelce, una de las parejas más connotadas del mundo del espectáculo, anunció su matrimonio. La cantante y el deportista, representantes de dos industrias gigantescas de Estados Unidos, confirmaron su compromiso a través de sus redes sociales.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron este martes en una publicación de Instagram que ya acumula millones de reacciones.

¿Cómo se conocieron? ¿Por qué Swift anunció su nuevo disco en el podcast de su futuro esposo? Aquí revisamos los principales hitos de una pareja que no deja indiferente a nadie.

*El origen de la relación

En julio de 2023 Kelce fue visto en el Arrowhead Stadium, el estadio de los Kansas City Chiefs, donde Taylor Swift brindaba un show de su exitosa gira The Eras Tour. El deportista se instaló en su palco privado e intercambió pulseras de la amistad con fans de ella. Él después contó que pensó en regalarle a Swift una pulsera con su número de teléfono, pero que no se encontraron al término del concierto.

“Me decepcionó que ella no hablara antes ni después de sus conciertos porque tiene que guardar la voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco de resentimiento por no haberle podido regalar una de las pulseras que le hice”, comentó Kelce en New Heights, el podcast que tiene junto a su hermano mayor, Jason Kelce.

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, aseguró que él fue el responsable de invitar a su compañero a esa fecha, por lo que se atribuyó parte del mérito.

*El primer partido con Taylor en el público

Los rumores de una relación amorosa se dispararon en septiembre de 2023, cuando Swift animó a Kelce desde las gradas del Arrowhead Stadium. Sin embargo, esa no fue la primera cita entre ambos. “Creo que algunos piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido. Nunca seríamos lo suficientemente psicóticos como para iniciar una primera cita”, indicó Taylor.

A inicios de 2024, cuando ya era de conocimiento público que estaban juntos, Kelce aclaró que llevaban saliendo aproximadamente un mes antes de que ella asistiera a su primer encuentro de la NFL.

Taylor Swift / Travis Kelce

*La relación se vuelve pública

Luego de semanas de especulaciones, la pareja protagonizó un episodio que los medios interpretaron como su primera aparición pública: el 14 de octubre de 2023, en Nueva York, Taylor y Travis llegaron tomados de la mano al afterparty del programa Saturday Night Live.

Un mes después, el 11 de noviembre, la pareja se fundió en un beso y un abrazo al término de su show en Buenos Aires. Aunque ocurrió debajo del escenario, el momento –la primera demostración pública de cariño entre ambos– fue capturado por seguidores desde las gradas del Estadio Monumental.

*Primer Super Bowl

Taylor Swift viajó desde Tokio hasta Las Vegas para apoyar a su novio en el Super Bowl en febrero de 2024. Acompañada de sus amigas (Blake Lively, Lana Del Rey, Ice Spice) y de sus padres, la cantante brindó su respaldo en vivo a Kelce.

Si bien el deportista no fue la mayor figura (ese honor recayó en Patrick Mahomes), toda la atención se la robó la pareja, que terminó el espectáculo en la cancha compartiendo cariñosas muestras de afecto.

*La sorpresa de Wembley

El 23 de junio de 2024, en la última de tres fechas consecutivas a estadio lleno en Wembley, Taylor Swift y Travis Kelce compartieron escenario por primera vez. Con traje y sombrero, el deportista se le unió durante el cambio de vestuario de I can do it with a broken heart, desatando la euforia de los fanáticos.

Posteriormente él reveló que fue su idea unirse al espectáculo, pero que a su novia se le ocurrió que fuera en ese momento en específico. “Cuando todos (en el público) descubrieron que era yo —porque les tomó un segundo darse cuenta—, ese momento fue bastante impactante”, contó. “Fue una parte muy divertida y juguetona del show, y fue como el momento perfecto para subir allí, simplemente ser un actor y divertirme, no sólo con (Swift), sino que con el público, e intentar de verdad que todos estuvieran entusiasmados por el resto del show. Fue increíble”.

*Debut en el podcast

El podcast New Heights ha gozado de gran popularidad desde su debut, en septiembre de 2022, pero nada como el éxito que acumula su capítulo más reciente. Subido el pasado 13 agosto, el episodio marcó un antes y un después: en su primera aparición en el programa, Taylor Swift habló sobre la recuperación de los derechos de sus masters, sobre la trastienda de The Eras Tour y sobre la recuperación de su papá después de haberse sometido a una cirugía de bypass quíntuple.

Lo más esperado por los fans fue la revelación de la portada y la fecha de lanzamiento de The Life of a Showgirl, su nuevo álbum, que llegará el 3 de octubre. Es la muestra más gráfica del cruce de ambos mundos, el mismo que se terminó de materializar esta semana con su anuncio de compromiso.

MúsicaTaylor SwiftTravis KelceThe Eras TourThe Life of a ShowgirlMúsica Culto

