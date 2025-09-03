Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Teatro: Un interrogatorio, thriller en tiempo real

Hasta el 5 de octubre se presenta Un interrogatorio, la laureada obra del británico Jamie Armitage que mantiene en vilo al público durante 72 minutos de tensión dramática. Con un ritmo que no da respiro, la pieza enfrenta a una detective y a un carismático empresario acusado por el crimen de una mujer y la desaparición de otra. Un duelo verbal donde nada es lo que parece y que cuestiona la verdad y los límites de la justicia.

Dirigida por Manuel Morgado y con las actuaciones de Julio Milostich, Fernanda Finsterbusch y Jaime Omeñaca, la obra se desarrolla íntegramente en una sala de interrogatorios, llevando al espectador a un juego psicológico que explora el poder, los prejuicios y la fragilidad de la verdad.

Coordenadas: funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas / domingo a las 18:00 horas. Dónde: Teatro Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea). Entradas en Punto Ticket y en la boletería del teatro el mismo día de la función. Estacionamiento liberado.

Temporada de Piano: maestría internacional y diálogo a cuatro manos

La Temporada de Piano 2025 en Zoco continúa en septiembre con dos recitales que ponen en relieve tanto la solidez de una intérprete consagrada como la complicidad de un dúo pionero en el repertorio para dos pianos.

Este miércoles 3 de septiembre, a las 19.30 horas, la pianista Svetlana Kotova –formada en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y radicada en Chile desde 1991– ofrecerá un programa de gran exigencia técnica y expresiva, con obras de Franz Schubert, Frédéric Chopin, Mili Balakirev, Sergei Bortkiewicz y Anton Arensky. Académica de la Universidad de Chile y Doctora en Artes Musicales por la Universidad de Oregón, Kotova ha sido premiada por la Academia Chilena de Bellas Artes y reconocida por su aporte a la difusión de la música chilena.

Luego, el 24 de septiembre, a la misma hora, será el turno del Dúo TALA, integrado por Tamara Buttinghausen y Luis Alberto Latorre, referentes en la interpretación del repertorio para piano a cuatro manos y dos pianos en Chile. Con un programa que incluye la Fantasía D.940 de Schubert, los Valses op.39 de Brahms y Juego de niños de Bizet, el dúo confirma su vocación por acercar al público un género de gran riqueza musical, pero poco frecuente en las salas nacionales. Entradas en Punto Ticket. Estacionamiento liberado.

Temporada de Música de Cámara: de Grieg a Piazzolla, un viaje de cuatro siglos

La Orquesta Marga Marga, bajo la dirección de Luis José Recart, vuelve al escenario de Zoco el lunes 29 de septiembre, a las 19.30 horas, con un programa que conecta diferentes épocas y tradiciones, desde el barroco italiano hasta el tango contemporáneo.

El concierto se abrirá con las Dos melodías elegíacas de Edvard Grieg, piezas de un lirismo íntimo que evocan el espíritu romántico del compositor noruego. Luego seguirá con la Suite Saint Paul de Gustav Holst, obra impregnada del carácter coral inglés y del lenguaje moderno que marcaría sus célebres creaciones posteriores.

El recorrido continuará con el Concerto grosso N° 2 de Pietro Locatelli, virtuoso violinista apodado “el Paganini del siglo XVIII”, que en esta obra despliega el esplendor del barroco tardío. Como cierre, la orquesta interpretará la Serie del Ángel de Astor Piazzolla, ciclo fundamental en la renovación del tango, donde se entrelazan la melancolía, la energía rítmica y la espiritualidad. Entradas también en Punto Ticket. Estacionamiento liberado.