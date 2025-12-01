The Beats: el aclamado grupo homenaje a The Beatles vuelve a Chile con su show más íntimo

The Beats es una de las bandas tributo a The Beatles más reputadas del circuito. Según dice un comunicado, es la única agrupación nombrada “The Best Beatles Band in the World” por la convención de Londres y Liverpool.

Ahora, confirman su esperado regreso a Chile. La agrupación, con más de 30 años de trayectoria, ofrecerá un espectáculo exclusivo en el Metropolitan Santiago el 21 de marzo de 2026, diseñado para ser una experiencia íntima y de lujo solo para 1.000 personas.

La venta de entradas para este concierto único ya está disponible a través de la web de Ticketmaster.

El espectáculo, titulado “Ayer, hoy y siempre” es la obra teatral-musical renovada de The Beats, liderada por su fundador Patricio Pérez, quien junto a su elenco da vida a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr. “En 2026, el show promete revivir el movimiento musical y cultural más relevante de todos los tiempos en una noche repleta de magia y sorpresas, tal como solo The Beats puede lograrlo”, dice un comunicado.

El reconocimiento mundial del grupo se basa en su meticulosidad. Para la ambientación de cada acto, la banda utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Cuatro Genios de Liverpool, además de contar con el vestuario completo usado por The Beatles entre 1962 y 1970. Esta dedicación les ha valido elogios de figuras como Allan Williams (primer mánager de The Beatles), quien aseguró: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”.