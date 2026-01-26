Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

La jornada del sábado 14 de marzo en Lollapalooza Chile cuenta con la enérgica banda Turnstile en su parrilla. El grupo, exponente moderno del hardcore punk mezclado con rock alternativo, llega por tercera vez al país, pero ahora tras el éxito de su álbum Never Enough (2025), una presentación en el Tiny Desk y una popularidad que los tiene en un momento clave de su carrera.

Turnstile inició como un proyecto de música hardcore en el año 2010, adaptada a las convenciones de su género en la escena underground de Baltimore, Maryland. Adquirió reconocimiento progresivo con su EP Pressure to Succeed, que luego se solidificó con el lanzamiento de su primer álbum Step 2 Rhythm (2013). Su carrera mantuvo un perfil moderado en cuanto a éxito que cambió en 2021 con su disco Glow On.

El álbum significó un punto de inflexión para la banda, que empezó a experimentar con melodías menos pesadas y más adaptadas al rock alternativo, aunque sin dejar de lado sus raíces punk. Glow On fue aclamado por la crítica y el público, éxito que los llevó a tocar con bandas como My Chemical Romance o Blink-182 en sus giras y que culminó en las primeras nominaciones de Turnstile a los premios Grammy.

Durante esa época Turnstile vino a Chile a dos veces: una en el Lollapalooza 2022 y otra en un show en solitario, como parte de su gira latinoamericana, que agotó sus entradas.

La banda ya había construido su reputación como un grupo destacado desde lo musical, aunque gran parte de su masificación se ha debido a la efusividad irradiada en sus conciertos. Su público baila, canta, hace mosh y grita en shows apasionados donde se construye comunidad desde la euforia colectiva, que funciona como una especie de catarsis. Entre el descontrol, los ritmos hardcore y Brendan Yates, el vocalista, tirándose al público, Turnstile triunfó como ejecutor de interpretaciones en vivo memorables.

Never Enough: el hito que cambió todo

Dentro de su progresión, Turnstile alcanzó nuevas cuotas de gloria con el lanzamiento de Never Enough, su álbum más reciente. El disco se convirtió en el más vendido y aclamado de la historia del grupo, destacando con hits como I Care, Never Enough y Birds, que mezclan la suavidad de un rock alternativo más melódico con la densidad y energía de la música hardcore.

El álbum también funcionó como la mayor muestra de su crecimiento en la industria, ya que entró al top 10 del Billboard 200 en Estados Unidos y recibió cinco nominaciones a los Premios Grammy 2026 (“Mejor Álbum de Rock”, “Mejor Canción de Rock” por Never Enough, “Mejor Interpretación de Rock” por Never Enough, “Mejor Interpretación de Música Alternativa” por Seein’ Stars y “Mejor Interpretación de Metal” por Birds). Sus selecciones tan variadas son muestra de su evolución y flujo permanente entre géneros musicales.

Never Enough está funcionando como el hito más importante de la banda y su mayor escaparate al mundo. Este éxito los llevó a llenar conciertos (que mantienen sus dinámicas descontroladas) y a probar nuevos formatos. En esta nueva fase tuvieron una presentación en Tiny Desk Concerts, donde Turnstile marcó un hito al estelarizar el primero de estos shows de NPR Music en que el vocalista (nuevamente Brendan Yates) se lanzó desde el escenario al público.

Su incursión más allá de la música también incluyó un visual album que acompañó el lanzamiento de su último álbum; una película de 55 minutos titulada Turnstile: Never Enough que arma su narrativa en relación intrínseca con las canciones del disco. El filme fue exhibido en el Festival de Tribeca de 2025.

Los antecedentes presentan que los Turnstile que vinieron a Chile hace dos años no son los mismos que vendrán en marzo al Parque O’Higgins. Con una carrera en ascenso, un público fiel y unos conciertos extasiados, el show de la banda estadounidense promete intensidad, unión y la música híbrida que encanta a sus fanáticos más fieles mientras cada vez atrae a nuevos oyentes.

Lollapalooza Chile 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo. Turnstile realizará su show el sábado 14, acompañado en la parrilla por artistas como Tyler, the Creator, Lorde, Los Bunkers, Katseye y 31 Minutos, entre muchos otros. Las entradas siguen a la venta aquí, a través del sistema Ticketmaster.