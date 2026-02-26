SUSCRÍBETE
    Verónica Villarroel y Enzo Ferrada homenajean a Selena en la obertura de la cuarta noche de Viña 2026

    Ambos artistas se unieron a los participantes de la Competencia Internacional y de la Competencia Folclórica sobre el escenario de la Quinta Vergara para interpretar algunos de los mayores éxitos de la cantante mexicoamericana.

    Equipo de Culto
    Verónica Villarroel y Enzo Ferrada homenajean a Selena en la obertura de la cuarta noche de Viña 2026

    Al igual que la jornada del domingo pasado, la cuarta noche del Festival de Viña 2026 tenía preparado un inicio especial: una obertura dedicada a homenajear a Selena.

    Primero la soprano Verónica Villarroel, presidenta del jurado de esta edición, se tomó el escenario para interpretar Como me duele, quizás el mayor himno del catálogo de la artista mexicoamericana.

    Luego los participantes de la Competencia Internacional y de la Competencia Folclórica hicieron lo propio con temas como Bidi bidi bom bom, Si una vez y Dreaming of you.

    Enzo Ferrada, el joven cantante que en 2022 llegó a la final del programa The Voice Chile, irrumpió para cantar Amor prohibido.

    Ferrada, quien se ganó ese espacio en la obertura tras ganar el concurso Talento Mallplaza 2025, apareció vestido con una chaqueta confeccionada por el diseñador chileno Ricardo Oyarzún y que perteneció a Juan Gabriel.

    Así, con un cariñoso saludo a México, comenzó la jornada de este miércoles en Viña 2026. El show principal estará a cargo del colombiano Juanes, la humorista nacional Asskha Sumathra y los argentinos Ke Personajes.

