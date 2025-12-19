“Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

Fue una de las noticias de la semana. El afamado medio Variety aseguró que, tras confirmarlo con una fuente cercana al grupo, los Rolling Stones habían decidido no salir de gira por Europa y EE.UU. en 2026.

La información, que abría muchas preguntas sobre el futuro de los Stones, fue abordada por el mánager Bernard Doherty. Así, se abrió a conversar con USA Today para dar a conocer su versión de los hechos.

Según Doherty, efectivamente se planteó la idea de que sus majestades satánicas volvieran a salir a la carretera. Nada menor, considerando que son músicos que ya bordean los 80 años. “Los promotores de los Stones les presentaron un montón de ideas y fechas para el próximo verano en Europa”, señaló en declaraciones al mentado medio.

The Rolling Stones

Fue entonces que surgió la voz disidente de Keith Richards, quien esta semana cumplió 82 años. “No había nada confirmado, pero cuando se sentaron a discutir la gira, Keith [Richards] dijo que no creía poder comprometerse y que no estaba interesado en una gran gira por estadios durante más de cuatro meses en este momento”, aseguró Doherty.

El mánager admitió que es comprensible que la decisión sea “difícil para sus fans”, sin embargo, agregó con seguridad: “Los Stones volverán al escenario cuando estén bien y listos”.

Hasta ahora, la última gira de The Rolling Stones en promoción de su álbum Hackney Diamonds, incluyó una ambiciosa gira de 16 paradas por estadios. Concluyó en 2024, sin paso por Chile.

Al menos, para 2026 todo apunta a que saldrá nueva música de los Stones.En octubre, Ronnie Wood declaró a The Sun que el nuevo disco “está listo”y saldrá el próximo año, también con Andrew Watt en la silla de productor. Como sea, vendrá un nuevo episodio para la leyenda.