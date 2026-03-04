SUSCRÍBETE
    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Estrenada en noviembre pasado en salas chilenas, la secuela muestra a Judy Hopps y Nick Wilde intentando resolver un nuevo caso en la ciudad poblada por animales. La cinta de Disney ingresó al top 10 de películas más millonarias de todos los tiempos.

    Por 
    Equipo de Culto
    Disney

    Zootopia 2 arrasó en los cines en 2025 y se instaló entre las películas más exitosas de todos los tiempos. Estrenada en noviembre pasado en salas nacionales, la cinta suma US$ 1,85 mil millones a nivel mundial, ubicándose en el noveno lugar del listado de los títulos más taquilleros de la historia.

    Secuela de Zootopia (2016), el filme muestra a Judy Hopps y Nick Wilde intentando resolver sus diferencias en el programa de consejería “Compañeros en Crisis”. De pronto un caso captura su atención, la aparición de una serpiente venenosa que esconde un secreto ligado a los cimientos de la ciudad poblada por animales.

    Dirigido por Byron Howard y Rich Moore, la misma dupla original, el largometraje se impuso como Mejor película de animación en los Bafta y actualmente está nominado en la misma categoría en los Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo. Su competencia en ese apartado la integran Arco, Las guerreras K-Pop, Elio y Amélie y los secretos de la lluvia.

    A casi cuatro meses de su lanzamiento en la pantalla grande, la plataforma Disney+ confirmó que Zootopia 2 estará disponible en su catálogo a partir del miércoles 11 de marzo.

    Revisa su adelanto a continuación:

    Lee también:

