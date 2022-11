Ausencias, división oficialista y desmarque de RN ponen en riesgo ratificación de Morales como nuevo fiscal nacional

Al menos cinco senadores ausentes por viajes o enfermedad podrían ser decisivos para la votación del nuevo fiscal nacional que se realizará este miércoles en la Sala del Senado.

A partir de las 15 horas, los senadores están convocados a pronunciarse frente a la propuesta realizada por el Presidente Gabriel Boric para que el fiscal jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, José Morales Opazo, dirija por los próximos 8 años el Ministerio Público. Para ello se requiere del consentimiento de 33 legisladores, cifra que el gobierno confiaba en lograr en términos muy ajustados.

Sin embargo, de acuerdo al conteo preliminar que se realizaba en las bancadas, hasta ayer en la tarde no estaban los votos para que ello ocurriera. Uno de los problemas es que la mayoría de los parlamentarios que se ausentará por viajes no pidió permiso constitucional, lo que impide bajar el quórum de ratificación.

Entre ellos, solo la senadora DC Yasna Provoste -quien había declarado su apoyo a Morales, pero este martes partió rumbo a Bélgica- presentó este permiso, que es voluntario cuando se trata de periplos menores a 30 días. Con ello, el quórum de 33 votos (dos tercios del Senado) se mantiene.

También partieron de viaje el socialista Alfonso de Urresti y los Evópoli Felipe Kast y Sebastián Keitel, quienes hasta el martes en la tarde no habían presentado esta solicitud que permitiría rebajar el quórum (dos senadores se requieren para bajar un voto del piso de 33 legisladores).

El hecho generó cierto malestar entre algunos senadores que promovían el nombre de Morales. Incluso desde la UDI señalaron que estaban presionando para tratar que Kast regresara a votar.

Sin embargo, esas no son las únicas ausencias obligadas. Por razones de salud también está completamente descartada la presencia de la senadora socialista Isabel Allende, quien lleva varias semanas con licencia médica.

Descuelgue RN

Además de la división oficialista que existía por Morales, al gobierno se le sumó otro inconveniente: el descuelgue masivo de los senadores de RN.

Si bien la mayoría de los integrantes de ese comité (donde participan algunos independientes) prefería mantener en suspenso su voto, un legislador de Renovación cree que al final solo habrá cuatro apoyos para Morales en esa bancada: Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena y Paulina Núñez.

El resto de los legisladores de ese comité seguiría la postura del senador RN Rodrigo Galilea, cuya opinión negativa respecto del perfil de Morales fue decisiva.

“Reconociendo los méritos, experiencias y conocimiento del fiscal Morales, yo creo que no es, en este momento, la persona apropiada para dirigir la institución. Si la institución estuviera caminando en un proceso estable y virtuoso, no tengo ninguna duda que él podría hacerlo, pero creo que en el momento en que está y los cambios profundos que hay que hacer, yo prudencialmente me inclino por otro tipo de perfil”, dijo Galilea este martes en la Comisión de Constitución del Senado en la que participa como representante de su bancada.

El lunes pasado, Galilea fue uno de los que interrogó con mayor severidad a Morales en su exposición ante el Senado, ocasión en la que le exigió aclarar por qué desestimó investigar indicios de fraude en Carabineros, entre 2013 y 2015, años antes de que se destapara el escándalo en la institución. “Creo le hubiese ahorrado a Carabineros y al país montos importantísimos de defraudación”, le espetó el senador de RN al postulante a fiscal nacional.

División oficialista

El cuadro en el oficialismo es igualmente negativo para las aspiraciones de Morales y la proposición presidencial.

Este martes la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien acudió al Congreso para empujar su agenda legislativa, aprovechó de almorzar con los senadores del PC, el Frente Amplio y el FREVS (Apruebo Dignidad), donde se concentraban los principales reparos respecto del candidato para dirigir el Ministerio Público, debido a su rol en el caso Cascadas, en el juicio de colusión de las farmacias y también por un proceso de violación a los DD.HH. que ha sido denunciado por la organización Londres 38.

En la conversación, la designación del fiscal fue un tema inevitable, donde los senadores sinceraron sus dudas respecto del nombre de Morales, que hasta el cierre de esta edición se mantenían.

El caso del PS también es evidente, ya que la bancada está matemáticamente dividida.

Con todas estas prevenciones hasta el martes en la noche, los socialistas aportarían tres votos para Morales y la bancada de Apruebo Dignidad, en mejor escenario otros tres.

Por su parte, en el PPD contaban cinco respaldos, ya que el jefe de bancada, Jaime Quintana, mantenía su postura en suspenso.

La UDI sumaría ocho votos, en vista de que el representante por Aysén, David Sandoval, ya anunció que se abstendrá.

Evópoli posiblemente solo aportaría un apoyo (Luciano Cruz-Coke) y el grupo DC-Demócrata, entre dos a cuatro votos.

Por su parte, el Republicano Rojo Edwards también votaría a favor.

Si a ellos se le suman los cuatro sufragios que añadiría RN, la suma arroja la cifra de 29 votos en el mejor escenario. Ese cuadro solo cambiaría en la medida que el gobierno logre convencer a algunos senadores de Renovación o algunos representantes oficialistas.