Boric insta a llegar a acuerdos en reformas y anuncia que reactivará la tributaria a fines de julio

Sin detalles sobre lo que se hará, pero sí mostrando una apertura al diálogo, el Presidente Gabriel Boric abordó las dos principales reformas que su gobierno tiene en carpeta: tributaria y pensiones.

La necesidad de contar con una reforma tributaria fue mencionada en nueve oportunidades y en cinco lo afirmó por una necesidad de gasto específico: una fue para financiar el proyecto de sala cuna universal, otra para indicar que tras esta se enviará un proyecto para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y sus deudas, una tercera para financia la deuda histórica de los profesores que tienen desde la dictadura. Una cuarta razón que se mencionó para avanzar en que cada región tenga su propio Centro de atención en Violencia Sexual, que se financiará con la reforma tributaria. Y una quinta es para aumentar en US$1.500 millones los recursos para seguridad ciudadana.

Si bien todas esas son las aspiraciones, el rechazo que tuvo este proyecto en la Cámara de Diputados lo llevará a tener que ajustar las proyecciones de recaudación. En un primero momento este proyecto apuntaba a recaudar 3,2% del PIB, luego ingresó a su última votación con un objetivo de 2,7% del PIB. Ahora, dada la nueva realidad política se espera asegurar al mensos un 2% del PIB (unos US$7.000 millones), aunque sin renunciar a llegar lo más cerca posible de un 2,5% del PIB.

Hacia la última parte de la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric abordó con mayor precisión los pasos que dará el gobierno para reimpulsar la reforma tributaria. Y en su discurso afirmó que se debe avanzar en generar certidumbres para todo y no sólo para algunos. “Las certidumbres de unos pocos no pueden sustentarse en las incertidumbres de muchos; ni las ventajas de unos se pueden levantar sobre las precariedades de otros”.

Por ello, el Mandatario dijo que “para evitarlo, requerimos con urgencia un pacto que nos permita financiar pensiones, salud y un sistema de cuidados. Somos una comunidad, un pueblo, un destino, una nación, y tenemos que demostrarlo a través de nuestras decisiones”.

En ese sentido, sostuvo que “durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas y tendremos todas las conversaciones que sean necesarias, con el mundo político, social, empresarial y laboral”. Y aclaró que “a fines de julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas. Esa es mi invitación”.

01 DE JUNIO DE 2023 / VALPARAISO Gabriel Boric en su discurso mira a la persona que lo interumpe , durante la cuenta publica que realiza el presidente de la republica en el congreso nacional de Valparaiso . .FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

Esta tarea se anticipa compleja por dos razones: la primera es que necesita lograr un consenso amplio para poder insistir en el Senado, ya que requiere 2/3 de aprobación. La segunda es la postura de la oposición, la que se muestra muy reacia a subir impuestos, dado el contexto económico del país. Sin los votos de este sector político, no hay posibilidad de que se avance en la materia.

Desde Hacienda afirman que, debido a la técnica legislativa se debe ingresar la insistencia con el mismo boletín (proyecto) para luego realizar las indicaciones que se acuerden previamente con todos los sectores políticos y de esa manera reactivar la discusión impositiva. Una vez aprobada la insistencia, el texto vuelve a su cámara de origen, es decir, la de Diputados.

Boric añadió que “mi gobierno va a seguir avanzando en seguridades sociales para las personas, en seguridad económica, y en seguridad pública, por ello, quiero invitarlos a ponernos de acuerdo. A que nos comprometamos con el país y acordemos cuáles son las urgencias de las cuáles nos haremos cargo en este período de gobierno”.

El Presidente enfatizó que el gobierno “va a seguir avanzando en seguridades sociales para las personas, en seguridad económica, y en seguridad pública”. Y, por ello, hizo un llamado a “ponernos de acuerdo”.

Boric puntualizó que “hemos presentado un horizonte, sabemos las deudas que debemos saldar, y estamos abiertos a construir una hoja de ruta común para lograrlo. Lo que corresponde ahora es saber si este Congreso comparte o no estas prioridades. Si es así, confío en que seremos capaces de encontrar las herramientas para construir un nuevo pacto fiscal”.

Ministro de Hacienda

Al término del discurso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el rol clave de un pacto fiscal -más amplio de lo que abarca la reforma tributaria-, cuya finalidad es “ponernos de acuerdo en las prioridades de gastos, cuáles son los recursos que se requieren y cómo los vamos a financiar por el lado tributario” señaló.

Marcel resumió las prioridades tentativas en el financiamiento de la reforma previsional: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción de las listas de espera, el aumento per cápita de la salud primaria, el sistema de salas cunas, el desarrollo de un sistema de cuidados, el financiamiento de las inversiones en materia de seguridad ciudadana y el saldo de la deuda histórica de los profesores.

01 de Junio del 2023 / VALPARAÍSO Ministro de Hacienda Mario Marcel llega a la Cuenta Publica que realiza el Presidente Gabriel Boric en el Congreso Nacional de Valparaiso . VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Pensiones

El otro pilar fundamental de la administración de Gabriel Boric es la reforma previsional y por ello, en esta Cuenta Pública reafirmó su compromiso por sacar adelante este proyecto que el gobierno ingresó al Congreso el año pasado.

“Aquí viene un punto bien importante y le pido a todos atención”, comenzó diciendo el Presidente sobre esta materia. “Tenemos el deber de mejorar las jubilaciones de todas las chilenas y chilenos. Hoy. No mañana ni en 10 años más. Hoy”, continuó diciendo el Presidente entre aplausos.

Agregó que, “a inicios de este año logramos, gracias a un acuerdo transversal, aprobar una ley corta que permitió ampliar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal, o PGU, a más de 70 mil personas mayores, que ya había comenzado en el gobierno anterior. Pero todo Chile sabe que no es suficiente, todos ustedes saben que no es suficiente: concretar la reforma de pensiones, luego de más de 15 años de incapacidad de ponernos de acuerdo, se ha vuelto una urgencia nacional y prioridad de nuestro gobierno”.

En ese sentido, recordó que “hace siete meses presenté a este Congreso una propuesta que creemos seria, contundente, para mejorar las pensiones actuales y futuras, a través de un sistema previsional mixto y equilibrado, que fortalece la libertad de elección de los afiliados, mantiene la heredabilidad de los ahorros, y al que contribuyen empleadores, trabajadores y el Estado, quien a su vez garantizará un piso mínimo de $250 mil. Van siete meses, y aún no se inicia la votación particular de este proyecto”.

El Mandatario afirmó que “hoy Chile le exige a este gobierno y a este honorable Congreso Nacional, celeridad, responsabilidad y compromiso en la tramitación de esta reforma, que no tiene que salir exactamente como nosotros la presentamos. Y por eso, tal como hemos logrado acuerdos transversales en otras ocasiones, podemos lograrlo aquí también si es que de nuevo ponemos en el centro a los chilenos y chilenas que merecen tener una vejez digna y tranquila”.

Finalmente, señaló que “hay algunos que dicen: es mala. Otros que creen que es buena. Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la reforma de pensiones. El gobierno está disponible a conversar cuáles son las mejores herramientas para cumplir este objetivo, y espero que este Congreso lo esté también. Nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere, lo importante es la gente, no nosotros. Nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta materia”.

29 DE MAYO DE 2023/VALPARAISO Ministro de Hacienda, Mario Marcel y Jeannette Jara Ministra del Trabajo en Sesi—n de sala de Camara de Diputados FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Hacia el final de su discurso, Boric retomó el tema previsional. “Lo que resta de este año va a estar marcado de hitos importantes para nuestra historia. Pero sería injustificable ante la historia larga de Chile que dejemos pasar la oportunidad para llegar a un acuerdo sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile y sobre los montos que reciben los actuales pensionados, y también sobre nuestro compromiso para terminar con las listas de espera, para avanzar en sala cuna universal, para financiar una respuesta maciza a la delincuencia y el narcotráfico, y financiar políticas que vayan al cuidado de quienes cuidan, para saldar las cuentas pendientes que aún tenemos en materia educativa”, dijo.

Y a continuación recalcó: “En particular, como he señalado, la reforma a las pensiones debe ver la luz. Es un imperativo moral. Y este año es el momento de hacerlo estimados congresistas. O avanzamos por el camino del diálogo social y los acuerdos, dando respuestas concretas a las urgencias de nuestros conciudadanos, o nos arriesgamos a cíclicas indignaciones e inestabilidad”.

En esa línea, comentó que “todos, y repito, todos, vamos a tener que aceptar fórmulas híbridas, acuerdos subóptimos, y no descansar ni levantarse de la mesa hasta que tengamos un acuerdo. Todos en este salón lo saben. Ni este gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar estos derechos si no es con una reforma tributaria. Y todos saben también, que si no logramos que la demanda por una vida digna se concrete, esta no se extinguirá con el paso del tiempo. Revivirá una y otra vez. Si no lo hacemos ahora, le tocará a quienes en el futuro ocupen este podio. No sigamos retrasándolo (…) Las personas que hoy están atentas a nuestra conducta, estoy seguro que observan desde sus diferentes realidades, si es que tenemos la capacidad de actuar generosamente y con altura de miras (…) Tengo la convicción que no podemos fallar”.

Sobre la disposición del Ejecutivo para modificar la propuesta -por ejemplo, las cuentas nocionales y el destino del 6% de cotización adicional- y dialogar con la oposición, la ministra la ministra del Trabajo, Jeannette Jara aseguró que “las cuentas nocionales son un instrumento, no un fin de la reforma a las pensiones, por lo tanto, estamos disponibles para buscar otros caminos, y vamos a hacerle una propuesta a la oposición en ese sentido”.