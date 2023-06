Ciudades justas, más trenes y plan integral para el bienestar de los niños: los anuncios de Boric en vivienda, transporte y niñez

El Presidente Gabriel Boric se presentó este jueves 1 de junio en el Congreso Nacional para realizar su segunda cuenta pública, un discurso que batió récord de duración al superar las tres horas y media, donde además hizo un repaso de los logros alcanzados durante su administración, además de proyectar algunas medidas que pretende dejar como legado de su periodo.

Vivienda: avance de la emergencia habitacional

El Mandatario destacó el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), estrategia que busca abordar el déficit de viviendas en Chile. Según cifras entregadas por el propio Boric, de las 260 mil hogares comprometidos se han entregado 60.222 y otras 103.077 casas se encuentran en construcción.

El Presidente también destacó que el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado 16 terrenos fiscales en Arica, Antofagasta, Calama, Lo Barnechea, San Miguel, Papudo y Cochrane, lugares donde se espera construir más de 3.100 viviendas. Asimismo, destacó que el ministerio ha liderado un diálogo con las Fuerzas Armadas que ha permitido concretar la entrega de 12 terrenos que estaban en manos del Ejército. Y siguen en gestión 30 más. “Estamos hablando de terrenos bien ubicados, como retazos del Regimiento Pudeto en Punta Arenas, del Campo Militar de Valdivia y del Regimiento Buin en Recoleta, donde construiremos más de mil nuevas viviendas”, expresó la autoridad.

El discurso también aludió al Plan Ciudades Justas, que tiene como objetivo construir “proyectos habitacionales integrales”, tales como los instalados en Ciudad del Niño en San Miguel, ubicado en la zona sur de la Región Metropolitana. Una iniciativa que La Tercera detalló en marzo de este año y donde el Minvu compró un terreno de 9,8 hectáreas para construir 1.200 viviendas sociales con acceso a servicios básicos, áreas verdes y transporte público, a partir de 2024.

El Presidente también señaló que desde abril las familias han podido postular a una garantía estatal del 10% para el pie del crédito hipotecario de una vivienda con tope de 4.500 UF. Y para “alivianar el endeudamiento de los créditos hipotecarios se va a enfrentar los remates vigentes de viviendas adquiridas con subsidio del Minvu “para que las familias puedan ponerse al día sin la angustia de perder su hogar”, resaltó.

Los anuncios fueron valorados por Techo Chile, quienes celebraron el esfuerzo para llegar a la meta de las 260 mil viviendas prometidas en la cuenta pública del año pasado. No obstante, hicieron notar su preocupación por la ausencia del tema de campamentos, “sobre todo considerando cómo ha ido aumentando desde el año 2019 de manera exponencial la situación de miles de familias que viven en asentamientos”, expresó Héctor Guarda, capellán de la organización.

Transporte: conectividad a través de desarrollo ferroviario

El Mandatario destacó un avance en los estudios de prefactibilidad para concretar un servicio de tren rápido entre Santiago y Concepción, específicamente “para habilitar la construcción del acceso norte”, señaló. Esta materia ya había sido abordada por Boric en su primera cuenta pública, cuando se refirió al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que busca “contar con una amplia red de trenes para Chile”.

En esta línea, se anunció la incorporación al transporte regulado al Gran Concepción, Temuco-Padre Las Casas y, en el caso de la Región Metropolitana, Talagante, Melipilla y Peñaflor. También, el Presidente señaló que durante 2024 comenzará a funcionar el electrocorredor que conectará Coquimbo y La Serena. También se sumarán autobuses eléctricos en Antofagasta, Colina y Tiltil.

En conversación con 24 Horas, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, recalcó que “la idea es seguir avanzando en el tren, no sólo como un medio de transporte de larga distancia, sino que entendiéndolo como un tren un poco más de cercanía”. Respecto del tren a Valparaíso, Muñoz dijo que “hoy día estamos trabajando en todos los estudios que nos permitan una licitación para el gran estudio que nos tomará cerca de dos años, que va a definir todo el detalle del proyecto que va a unir Valparaíso-Santiago”.

En relación a la red pública de buses, Boric señaló que destinaron más de 258 mil millones de pesos para adquirir buses y mejorar paraderos y señalética. “Incorporamos a Limache, Olmué, Buin, Paine, Chillán, Chillán Viejo y Tomé a la red nacional de transporte público regulado, lo que permite mejorar la confiabilidad, calidad y frecuencia de los recorridos”. Mientras que para 2025 se espera la implementación de un nuevo sistema de transporte público en la Región de Valparaíso, “lo que significa un gran paso en la materialización de nuestro compromiso de dotar de transporte regulado al 60% de la población del país al 2025″.

A comparación de la cuenta pública anterior, el Mandatario no se refirió a mejoras en infraestructura vial, de aeropuertos, extensión del Metro de Santiago ni a la construcción de más kilómetros de ciclovías.

Niñez: Plan Integral con énfasis en territorios vulnerables

Las palabras del Mandatario también tuvieron un espacio para la agenda de niñez. En este contexto, destacó el rol que ha tenido su gobierno con los niños y niñas del país al, por ejemplo, resaltar la promulgación de la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Al abordar las condiciones de los centros administrados por el Estado, indicó que en 2022 se cerraron tres centros y se abrieron cuatro nuevas Residencias Familiares de Administración Directa, llegando a un total de 27 a nivel nacional.

Por otro lado, se detalló que el Plan de Acción de Niñez Protegida ha resguardado a niños, niñas y adolescentes en situación de crisis a través de un monitoreo y seguimiento de casos. Sostuvo que un 66,9% de las medidas comprometidas por los órganos del Estado se han completado o están en progreso en la materia.

Asimismo, destacó la instalación de 90 Oficinas Locales de la Niñez y que se espera avanzar en otras 112. “Estas oficinas constituyen una nueva institucionalidad en las municipalidades, imprescindible para prevenir y proteger de vulneraciones de derechos a nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó. También indicó la implementación de un Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes “con énfasis en los territorios más vulnerables”: “El plan contempla 20 iniciativas de diferentes ministerios, con una inversión adicional de 40.000 millones de pesos durante mi administración (...). Es crucial para el respeto y satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia (…). Espero que esta agenda cuente con el apoyo transversal de toda la sociedad”, expresó.

Salud: reducción de listas de espera

En otro acápite, Boric se refirió a los compromisos del gobierno en materia de salud, específicamente en las listas de espera. Fue así como anunció el compromiso de reducir aún más los tiempos de espera. “Será nuestra prioridad reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar mi mandato. Esto significa bajar de los actuales 330 días para una cirugía a 200, llegando a la menor cifra en los tiempos de listas de espera desde que se registran centralizadamente”, fueron sus palabras.

Además, en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, especificó que hay que “concretar la reforma de pensiones después de 15 años sin ponernos de acuerdo, se ha vuelto una prioridad de este gobierno”. Y añadió: “Esta reforma no tiene que salir exactamente como nosotros (gobierno) la presentamos”. En esa línea, sostuvo que “las isapres fueron condenadas por la Corte Suprema a devolver sus cobros excesivos… Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo”.