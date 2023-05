Estado social de derecho: republicanos cuestionan una de las bases constitucionales y reciben críticas de Chile Vamos

Hasta el Hotel Boutique Casablanca BCW llegaron durante la mañana de este miércoles los consejeros electos del Partido Republicano para sostener una reunión de trabajo junto a dirigentes del partido, entre ellos, el propio fundador José Antonio Kast y el presidente de la tienda, Arturo Squella.

El motivo era hacer una presentación formal entre los electos y que se pudieran conocer en persona, ya que hasta el momento cada uno estaba en su región. Pero también tenía como objetivo abordar cómo actuarán como bloque en el Consejo Constitucional, luego de que se consolidaran como la principal fuerza política al obtener a 23 de los 51 escaños en total.

Ello les permitiría tener poder de veto, ante el quórum de 3/5 (30 consejeros) para modificar normas constitucionales. Por lo que en la jornada -que se extendía al cierre de esta edición y que continuará este jueves- los consejeros abordaron cómo harán frente al desafío. Al encuentro además se hizo presente el experto del partido, Carlos Frontaura, quien expuso sobre cómo ha sido el trabajo en la Comisión Experta de la cual forma parte.

En la instancia además se habló sobre un tema relevante para republicanos y que generó polémica durante la semana: cómo actuará la tienda frente a las 12 bases -o bordes- constitucionales, los que fueron adoptados en el acuerdo que firmaron casi todos los partidos políticos, salvo republicanos y el PDG, para dar continuad al proceso constituyente y que representan un conjunto de normas fijadas con antelación en la nueva Carta Magna para respetar principios tradicionales e institucionales de la República.

En una entrevista en el programa “Sin Filtros”, el diputado Johannes Kaiser puso en duda el respeto a las bases y recordó que el Partido Republicano no suscribió el “Acuerdo por Chile” del 12 de diciembre, que finalmente terminó con una reforma constitucional despachada a ley.

La frase generó polémica en Chile Vamos y el propio Partido Republicano, pues hasta ahora la tienda había estado enviando señales de unidad y de que buscaría acuerdos para construir una nueva Constitución de mayoría. Sin embargo, los dichos de Kaiser se distancian de ello.

El excandidato presidencial José Antonio Kast. FOTO: DEDVI MISSENE

Y si bien en el Partido Republicano algunos dirigentes tomaron distancia de sus dichos, lo cierto es que hay un punto que compartieron públicamente, pues a los republicanos les incomoda que en los bordes se plasme un Estado social de derecho, en circunstancias que ellos promueven un Estado subsidiario, con mayor participación de los privados.

Así lo establece la base número 5 -plasmada en el artículo 154 de la Ley 21.533- que fija que “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

El tema fue abordado por el presidente del partido, Arturo Squella, en un punto de prensa en medio del encuentro. “Hay quienes no les gusta el contenido que tuvieron en su momento porque estuvieron en el marco de un proceso que nosotros nunca compartimos. Siempre sostuvimos que estamos disponibles para transformar la Constitución, para conversar sobre los cambios a la misma, pero no era conveniente hacer un órgano paralelo al Congreso Nacional”, partió diciendo.

Y luego agregó: “Una vez que se aprueba la reforma constitucional, por cierto que lo que corresponde es respetar las normas y dentro de ellas están precisamente estos bordes. Hay algunos que nos gustan más que otros. Pero los iremos enfrentando con argumentos, con astucia, con la capacidad de convencer, porque estoy convencido de que tenemos buenos elementos para llegar a una buena redacción de un borrador”.

Durante la jornada, el exjefe de campaña de los consejeros, Martín Arrau, sostuvo en Emol TV que “el Partido Republicano se caracteriza por ser respetuoso de la institucionalidad y las formas y nosotros respetamos las leyes, las normas constitucionales, el artículo donde están esos doce bordes es una norma constitucional y la vamos a respetar (...) lo que pasa de las redacciones de esa norma, el borde número quinto precisamente, el Estado social, puede dar para mucho o para poco. Es tarea de los consejeros darle una bajada al texto”.

Constitución de mayoría

Desde Chile Vamos algunos dirigentes -como el senador Iván Moreira (UDI)- criticaron el distanciamiento de los republicanos con los bordes, y los acusaron de no respetar el proceso democrático. Dicho tema además puso en duda las verdaderas intenciones de los republicanos de construir una Constitución en mayoría.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, por su parte, indicó que “me alegro que Johannes Kaiser sea diputado y no consejero porque la decisión respecto de lo que se hace con la futura Constitución la van a votar los consejeros”, mientras que la integrante de la Comisión Experta Katherine Martorell (RN) sostuvo que “las reglas son para todos e implican el defender, proteger y cuidar los doce bordes”.

Sin embargo, el propio Squella dio una señal respecto de la búsqueda de acuerdos. “Cuando tienes en cinco meses que lograr la redacción de un texto que reúna las cualidades necesarias para que la gran mayoría de los chilenos esté de acuerdo, hay que estar pensando siempre en buscar la fórmula que identifique a la mayor cantidad de consejeros posibles. Va a ser importante tocar las diferencias con mucho resguardo y cautela”, dijo.

Añadiendo que “cuando uno tiene que redactar un texto constitucional no está pensando en ejercer poderes de vetos ni sacando cálculos de cuáles son los quórum mínimos para sacar adelante un texto que puede representar a algunos y no a otros. Ese es el espíritu que tenemos. Estamos convencidos de que buena parte de las instituciones, los principios y valores que hoy día están contenidos en la Constitución vigente vamos a saber reflejarlos en el debate constitucional y al mismo tiempo promover nuevas iniciativas y recoger algunas que vengan de otros lados. Algunas podrán venir por cierto de Chile Vamos, pero no descarto que desde otras veredas vengan ideas positivas”.

El electo por la RM, Luis Silva, asoma como uno de los posibles líderes de los consejeros. FOTO: DEDVI MISSENE

Polémica por consejero formalizado

En el cónclave además se abordó la situación del consejero electo por el Biobío Aldo Sanhueza, quien fue acusado de acoso sexual a una mujer víctima que viajaba con él en un autobús. El mismo Sanhueza reconoció que aceptó los cargos, pero según él lo hizo para “dar vuelta la página”. Según los antecedentes de la causa, a Sanhueza se le imputó tocar los genitales de la mujer sin su consentimiento.

El tema en particular le trajo complicaciones al Partido Republicano, y hoy durante el cónclave Squella anunció que Sanhueza tomó la determinación de renunciar al partido para defenderse. “Nos adelantó que va a presentar su renuncia para defenderse porque siente que han caído calumnias sobre él. No quiere en ese proceso afectar al partido”, dijo.

Sanhueza, de hecho, no acudió al cónclave.

El presidente del partido además se refirió a las denuncias de acoso sexual contra otro consejero -Carlos Solar de Antofagasta- quien es un médico que recibió denuncias de parte de mujeres que fueron internas en centros de salud, y algunas de las cuales fueron ingresadas ante las jefaturas. Squella, sin embargo, dijo no conocer los antecedentes.

Los republicanos se encuentran además preparando la confección de un comité de exconvencionales que asesoren a los consejeros. Ahí junto con Arrau colaborarán la exministra Marcela Cubillos y Rocío Cantuarias.