Franja del Rechazo: sin políticos y con el desafío de coordinar con la sociedad civil

Cerca de $500 millones es el costo que tendría la franja del Rechazo elaborada por Chile Vamos y el Partido Republicano. Desde hace varios días que los cuatro enlaces de los partidos –Gonzalo Müller (UDI), Jorge Selume (Evópoli), Bernardo Fontaine (RN) y Marco Antonio González (Partido Republicano)- se encuentran colaborando con las organizaciones de la sociedad civil para grabar las piezas audiovisuales que comenzarán a ser emitidas este viernes.

La tarea no ha sido fácil, admiten quienes están trabajando, debido a la gran cantidad de material que se debe sintetizar y coordinar para los 448 segundos que disponen (7,4 minutos). Ya que si bien en franjas de otras elecciones eran pocas las personas que intervenían, en esta ocasión el material pasa por varias manos, ya que los partidos deben coordinar con nueve organizaciones de la sociedad civil, de las cuales, además, se desprenden decenas de otros organismos.

De todas maneras, la coalición ya cumplió con las primeras entregas, en las cuales dio cuenta de cómo será la línea de la franja: una con la ciudadanía como protagonista y sin políticos en la televisión. Ahí, remarcarán errores que tuvo el proceso y testimonios de gente que siente que la propuesta de nueva Constitución les afecta su vida, por ejemplo, con pérdidas en libertades en salud y educación.

A eso se suma que Chile Vamos ha estado en coordinación con otros movimientos por el Rechazo, como los Amarillos x Chile, dentro de los cuales uno de sus enlaces ha sido el exministro José Pablo Arellano. También se han querido acercar a agrupaciones como las de la exagregada cultural Javiera Parada.

Además, en la derecha afirman que otra idea eje que se quiere mostrar en la franja es que, pese a que gane el Rechazo, el proceso constituyente podría continuar y generase una nueva Constitución. Conocedores de las tratativas dicen que el Partido Republicano estuvo de acuerdo con esto.

En la derecha, de todas formas, están preocupados de que algunos rostros de otros organismos de la sociedad civil que van por el Rechazo puedan ensuciar la campaña. Se piensa, por ejemplo, que podría aparecer en la televisión Francisco Muñoz, exlíder de la Garra Blanca, una controvertida figura para la opinión pública.

PDG evalúa a Parisi

Una colectividad que miran con atención en Chile Vamos es el Partido de la Gente (PDG), que también se inscribió por el Rechazo. Ellos disponen de 103 segundos (1,7 minutos) en los que también pondrán a la ciudadanía como principal eje. De todas formas, habrá participación de parlamentarios como los diputados Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas.

En sus primeros episodios, esperan abordar propuestas respecto de deficiencias que, a su juicio, tiene la propuesta en seguridad pública, mientras que uno de sus primeros capítulos hará alusión a la serie Los 80. Además, una de las sorpresas es si saldrá o no el candidato presidencial de la colectividad, el economista Franco Parisi, quien llegó en tercer lugar en la pasada presidencial

“Está en veremos, aún no lo podemos confirmar. Se está evaluando de acuerdo a cómo se vaya comportando el desarrollo de la propia franja”, dice Juan Marcelo Valenzuela, el encargado de la franja del PDG.

De todas maneras, hasta el momento no está contemplada ninguna gestión con Chile Vamos para tener una coordinación. “Nosotros vamos solos como partido”, dice el presidente de la colectividad, Luis Moreno.

CNTV: tres piezas fuera

Desde el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) afirmaron a La Tercera que algunas de las piezas audiovisuales enviadas al organismo fueron rechazadas por no cumplir requerimientos técnicos. Algo que, en todo caso, dicen que es habitual en estos procesos.

“Ese día martes se rechazó el 100% de los materiales recibidos”, recalcó el organismo, agregando que se pidieron las subsanaciones. Sin embargo, hay tres participantes que no estarán en la primera transmisión por no cumplir con los requerimientos. Se trata de “Volvamos a decir que no”, “Organización no Gubernamental de Desarrollo el futuro te sonríe” y “Hagámosla en serio”, esta última del excandidato presidencial Mario Desbordes (RN).

Según la experiencia de franjas anteriores, es usual que el primer día se rechacen los materiales, ya que no todos los participantes conocen la norma técnica, por lo mismo, se establecen tres días previos a la emisión para la entrega de material y un plazo de subsanación (…) Los criterios que se evalúan son: formato, relación de aspecto, color, niveles máximos de audio, tipos de archivo, etiquetado, inclusión de lengua de señas y subtítulos, además de que no existan defectos de video ni de audio”, dijo el CNTV.