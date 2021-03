Más de la mitad de los restaurantes instauraron venta online por la pandemia, pero el 36% tuvo que cerrar

El delivery asomó durante la pandemia como una especie de salvación para bares y restaurantes. La imposibilidad de recibir público durante los primeros meses de la crisis sanitaria -al igual que hoy, pues desde este jueves casi el 70% de la población estará en cuarentena- llevó a los operadores de negocios gastronómicos a salir a buscar clientes de manera remota, o bien, incorporarse a algunos de los servicios de envío a domicilio de comida, como Pedidos Ya, Uber Eats o Rappi.

Si bien esta modalidad no alcanzó para paliar la caída de las ventas, sí permitió atraer nuevos clientes que no conocían o no habían probado las preparaciones de determinados restaurantes.

Esas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por Edenred, que opera productos relacionados a la industria gastronómica como Ticket Restaurante, y que analizó el comportamiento de este sector desde que estalló la pandemia.

El Estudio, denominado Barómetro 2021, arrojó que el 47% de los restaurantes lanzaron algún servicio de delivery, retiro en local o bien, se unieron a algunas de las plataformas de última milla.

La investigación arrojó que el 31% de los restoranes chilenos lanzaron su propio sistema de despacho durante el periodo, cifra levemente inferior a la que se observa en la totalidad de los países en que se desarrolló la encuesta, que tuvo alcance mundial y regional, donde llegó al 34%.

Eso sí, poco más de un tercio de los restoranes consultados, el 36%, respondió que tuvo que cerrar su local debido a la pandemia, reflejo de que el gastronómico ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

Pero entre los que sobrevivieron y adoptaron venta en línea, esto les permitió llegar a clientes que no eran frecuentes en sus restoranes, aún cuando en términos generales, los ingresos se han visto golpeados.

“El 56% de los restaurantes chilenos afirma haber notado la presencia de nuevos clientes, pero tres de cada cuatro de ellos aseguran que su clientela se redujo respecto del periodo anterior. A nivel global, las cifran son de 46% y 74% respectivamente, mientras que la media de Latinoamérica es similar a la nacional con 59% y 77%, respectivamente”, aseguraron los autores del estudio.

La investigación incluyó a 40 mil usuarios de Ticket Restaurant de Edenred en más de 2.300 restoranes, y fue elaborada con datos de 22 países en los cuales la compañía tiene presencia, entre los cuales se encuentran Francia, Italia, España, Colombia, Argentina, México y Chile. Su objetivo fue medir las consecuencias que ha tenido la pandemia del Covid 19 en el comportamiento de restoranes y sus clientes, aseguraron desde Edenred.

Consumidores piden más delivery

Otro indicador importante que reveló este estudio se refiere a los hábitos de los consumidores respecto de los comercios y restoranes con despacho a domicilio. De acuerdo con los datos de Edenred, el 82% de los consumidores consultados en Chile aseguró que ha usado el delivery desde que comenzó la pandemia, mientras que un 86% espera que más restoranes desarrollen esta alternativa de delivery y la opción de retiro en local. En Latinoamérica, en cambio, esa cifra se elevó al 93%, mientras que en Europa fue de un 80%. A nivel global, en tanto, fue de un 87%.

“Esta es una tendencia que ya se venía observando antes de la pandemia. Los clientes están buscando alternativas saludables y muchos están haciendo un esfuerzo por mejorar su dieta”, señaló la directora de Marketing y Experiencias de Edenred, Cecilia Mayo.

El estudio además midió el impacto que tienen servicios de alimentación como el que proporciona Edenred, asegurando que cerca del 20% de los encuestados en Chile cree que contar con estos beneficios le permite acceder a una mejor alimentación, mientras que el 35% de ellos señaló que al recibir este tipo de bonos por parte de su empleador aumenta su poder adquisitivo.