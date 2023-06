Chile Day: ministro Marcel reconoce “vacíos” en la agenda original del gobierno en materia de crecimiento e inversión

En el marco del Chile Day, en su primer día en Nueva York, el ministro de Hacienda, Mari Marcel, realizó un completo repaso de la situación económica del país y su control de la inflación, pero además reconoció “vacíos” en la agenda del actual gobierno en materia de crecimiento e inversión.

El ministerio comunicó que Marcel partió la jornada con un encuentro organizado por el Council of the Americas, liderado por su presidenta y CEO, Susan Segal, oportunidad donde se abordaron temas como inversiones mineras, hidrógeno verde, litio y economía digital, y el debate tributario.

Luego, el ministro Marcel sostuvo una serie de reuniones con distintos grupos. Primero, fueron representantes de los bancos UBS, Goldman Sachs, JP Morgan Scotiabank, Wells Fargo, HSBC, Deutsche Bank, Bofa, BNP Paribas, Larraín Vial, SMBC y Santander. Más tarde, se reunió con inversionistas como BlackRock, BTG Pactual, Compass Group NY, JPMIM, Lord Abbett, Metlife, Moneda, Ninety One, PIMCO, Principal Financial Group, Prudential Financial, Scotiabank, Wellington y Bluecompass.

En su presentación, Marcel señaló que a principios de 2022 Chile se enfrentó a una escalada de la inflación, y detalló que el ajuste para controlarla implicó políticas monetarias y fiscales. Así, destacó que el ajuste fue “muy eficiente”, y que “el reequilibrio continuará a lo largo de 2023. Para fin de año, la economía superará su nivel de un hace un año, la inflación seguirá cayendo hasta situarse en torno al 4%”.

Con todo, reconoció que “los desafíos pendientes incluyen la recuperación del empleo y la inversión privada”. Además, indicó que la “normalización monetaria ayudará, ya que los avances en el control de la inflación y la consolidación fiscal permitirán que Chile comience a reducir tipos de interés antes que en otros países”.

Además, destacó que “la actividad creció en el primer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior, pero para la segunda mitad del año se espera que los niveles de actividad superen los de un hace un año”, aunque “la inversión sigue estancada, mientras que la tasa de desempleo se mantiene por encima promedios históricos”, destacó.

En ese contexto, apuntó en su presentación que “el crecimiento económico es una condición necesaria para mejorar el bienestar de los chilenos y hacer transición hacia un desarrollo inclusivo y equilibrado”, y que “durante su primer año, la administración Boric ha reconocido la importancia del crecimiento, la inversión y el empleo, abordando varios vacíos en su agenda original”.

Con este telón de fondo, apuntó que se han desarrollado “varias propuestas pro-inversión, una agenda de productividad, nuevos tratados de libre comercio y fortalecimiento de los mercados financieros”.

En el comunicado, Hacienda señaló que el debate por el Pacto Fiscal también fue abordado en las conversaciones que tuvo la autoridad, dado que, en paralelo a las actividades desarrolladas en Estados Unidos, el ministro Marcel envió una carta de respuesta a la Confederación de la Producción y el Comercio, a propósito de su declaración pública que expresaba su oposición al alza de impuestos.

“Es algo que nosotros hemos mencionado muchas veces en la discusión: no da lo mismo que tengamos claras las reglas tributarias a futuro, a que no lo estén. Lo hemos visto con la industria minera y el royalty, donde toda esa incertidumbre se terminó. Eso lo necesitamos para el conjunto de la economía, no solo para la minería. La incertidumbre en materia tributaria no va a desaparecer porque no se apruebe una reforma tributaria, al contrario, si no hay una definición tributaria el tema va a seguir dando vueltas y creando incertidumbre”, recalcó el secretario de Estado.