Pedro Castillo es proclamado Presidente de Perú después de 43 días del balotaje y Keiko Fujimori dice que respetará los resultados

A 43 días de la segunda vuelta presidencial en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó la noche de este lunes al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, como Presidente electo, quien deberá asumir el próximo 28 de julio.

“¡Gracias pueblo peruano por este histórico triunfo! Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, escribió el profesor rural en su cuenta de Twitter.

Desde su local partidario, en el centro de Lima, Castillo brindó su primer pronunciamiento luego de ser proclamado como ganador de la segunda vuelta electoral. Llamó a la unidad y dijo que “primero está el Perú”. “Vamos a trabajar juntos y sacar juntos a esta patria. Y vamos a rechazar cualquier cosa que vaya en contra de la democracia”, señaló. “Los peruanos sí gestaremos el verdadero desarrollo económico (...) Seremos respetuoso de la institucionalidad de esta Constitución por la cual hemos sido elegidos hasta cuando el pueblo lo decida”, agregó.

También se dirigió a su ahora excontendora política, Keiko Fujimori. “Invoco a nuestros contendores políticos, a la lideresa de Fuerza Popular, (a) que no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país. Bienvenido este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos”, exclamó en su primer “balconazo” tras su proclamación, destacó el diario El Comercio.

Más temprano, Keiko Fujimori, indicó que iba a reconocer los resultados emitidos por el JNE “porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender”, pese a calificar de “ilegítima” la proclamación de Castillo y considerar que “la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras”.

“Nuestra defensa de la democracia no termina con la proclamación ilegítima de Pedro Castillo, esta defensa recién empieza, pero de la misma manera que les hago el llamado a iniciar esta gran defensa democrática, me siento en la obligación de dejar claro que no podemos caer en ningún tipo de violencia. Tenemos derecho a movilizarnos, pero de manera pacífica”, aseguró.

El Presidente Francisco Sagasti, en tanto, saludó la proclamación de Castillo como presidente electo. “Miremos con optimismo el futuro de nuestro país. A nueve días del Bicentenario, que sea este el inicio de una nueva etapa de reconciliación, consenso y unidad”, escribió en Twitter.

Fuerza Popular había impugnado las proclamaciones de resultados hechas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de las ciudades de Huancavelica, Cajamarca, San Román, Huamanga y Chota el viernes pasado, el último día de plazo legal para presentarlas, según informó el diario La República.

Sin embargo, el JNE declaró en la tarde del lunes que estas apelaciones eran improcedentes e inició la elaboración del acta de proclamación de resultados del balotaje del 6 de junio. Castillo consiguió 8.835.579 votos, representados en un porcentaje del 50,125%, mientras que Keiko Fujimori logró 8.791.521 votos, con un 49,875%.

Simpatizantes del maestro de escuela de izquierda Pedro Castillo celebran en el centro de Lima tras su proclamación oficial como presidente electo. Foto: AFP

En este escenario, Castillo ya se encuentra definiendo su primer gabinete ministerial y, según La República, está buscando equilibrar la participación de su propio círculo de allegados, el partido Perú Libre y los aliados políticos. “En pocos días se comenzará a hablar con los pies en la tierra”, dijo el ahora mandatario electo a sus colaboradores más cercanos sobre la conformación del gabinete, indicó el periódico.

Tanto como Pedro Francke y Hernando Cevallos se mantendrían para los ministerios de Economía y Finanzas y de Salud, respectivamente, tal como se deslizó desde la campaña. La República dice que ambos tienen reuniones frecuentes con Castillo sobre el próximo proceso de transferencia de gobierno y otros asuntos de estos sectores.

El jefe de prensa de Perú Libre, Frank Zegarra, dio a conocer el domingo en la noche el nombre de quién será el presidente de Consejo de Ministros. Se trata de Roger Nájar, quien fue descrito por Zegarra como “una suerte de bisagra entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón”, en alusión el fundador de Perú Libre e ideólogo del candidato presidencial.

Nájar, de 64 años, fue designado por Castillo como jefe de su plan de gobierno, con quien formuló su Plan Bicentenario. “El coordinador de este proceso es el señor Roger Nájar Kokally. De esta manera enfrentaremos los primeros 100 días de gobierno con una propuesta de equipo técnico que presentaremos próximamente”, fueron las palabras usadas por Castillo al presentarlo.

Cerrón escribió en su cuenta de Twitter que Nájar “cuenta con todo el respaldo de Perú Libre, es uno de sus mejores cuadros y no tiene ningún vínculo con el terrorismo”. Nájar fue congresista (2006-2011) por Ucayali por Unión por el Perú.

Pedro Castillo celebra con su compañera de fórmula Dina Boluarte tras ser declarado presidente electo de Perú por las autoridades electorales, desde el balcón de su sede de campaña en Lima. Foto: AP

Tal como lo adelantó La Tercera, para el Ministerio de Relaciones Exteriores sería nombrado Manuel Rodríguez Cuadros. Sus tertulias con Castillo son largas, y según fuentes cercanas al candidato presidencial, hay mucha empatía entre ambos debido a que tienen muchos amigos en común y el hecho de no haber nacido en Lima.

Rodríguez Cuadros, quien fue canciller entre 2003 y 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-06), contaría con el respaldo de Dina Boluarte, la vicepresidenta de la fórmula de Castillo y militante de Perú Libre, según diversas fuentes consultadas por La República. Asimismo, el diario Perú 21 asegura que su designación sería aprobada por el propio Cerrón.

En cuanto al Ministerio de Educación, Castillo mantiene como principal carta a Juan Cadillo, integrante de su equipo técnico. Los compañeros de Castillo en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), el sindicato que formó luego de las protestas de maestros de 2017, aún esperan su respuesta sobre el plan educativo que le entregaron, que buscan ejecutar con uno de sus dirigentes al mando de esa cartera, indicó La República.

El periódico señaló que para el Ministerio del Interior sería nombrado Avelino Guillén, aunque existen otros candidatos que se barajan para esa cartera. Incluso se habría considerado al excandidato presidencial George Forsyth, que ha visitado a Castillo varias veces.

Para el Ministerio de Cultura, el candidato en espera de proclamación considera a la cantante Martina Portocarrero. Sin embargo, algunas fuentes indican que este cargo podría ir a un integrante de Nuevo Perú.

Sin embargo, ante la difusión de nombres como el de Roger Nájar como futuro presidente del Consejo de Ministros, Pedro Castillo indicó en su cuenta de Twitter que son “trascendidos y especulaciones”, y afirmó que los anuncios oficiales los realizaría luego de su proclamación como presidente electo por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

“Pedimos al pueblo no dejarse sorprender con listas y nombres de posibles gabinetes que vienen circulando: son trascendidos y especulaciones. Tras la proclamación del JNE haremos los anuncios oficiales que corresponda para el gobierno del Bicentenario”, escribió en la red social.