Putin eleva la apuesta y advierte que el riesgo de un conflicto mundial “sigue siendo muy alto”

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este miércoles en un discurso con jefes de inteligencia de exrepúblicas soviéticas que el riesgo de un conflicto global que amenace al antiguo espacio soviético sigue siendo muy alto, por lo que ha recomendado aumentar la seguridad en torno a las infraestructuras críticas.

“El potencial de conflicto en el mundo entero, y a nivel regional, sigue siendo muy alto. Están apareciendo nuevos riesgos y desafíos para la seguridad colectiva, principalmente como resultado del fuerte agravamiento de la confrontación geopolítica internacional”, indicó el mandatario ruso.

Se trata de las primeras declaraciones del líder ruso sobre la “bomba sucia” después de que Moscú acusara -sin pruebas- hace unos días a Kiev de protagonizar presuntos preparativos para el empleo de ese armamento, lo que fue rotundamente negado por Ucrania.

Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó el lunes fotos antiguas de Eslovenia en referencia a una imagen de la “bomba sucia ucraniana” con el siguiente mensaje escrito en inglés en Twitter: “Según la información disponible, dos organizaciones ucranianas recibieron una orden directa para crear la llamada ‘bomba sucia’. El trabajo se encuentra en la etapa final”.

Prueba de un misil balístico intercontinental Yars como parte de los ejercicios nucleares de Rusia desde un sitio de lanzamiento en Plesetsk, en el noroeste del país, el 26 de octubre de 2022. Foto: AP

El diario Ukrayinska Pravda indicó que el registro de la Cancillería rusa contaba con cuatro imágenes, que incluían paquetes con una imagen de advertencia de que había materiales radiactivos en el interior; alguna planta de energía presumiblemente nuclear, tomada desde arriba, e instalaciones de almacenamiento de residuos.

Ante esto, la cuenta de Twitter del gobierno esloveno publicó las mismas fotos, especificando que fueron tomadas en 2010 y pertenecen a la agencia nacional de desechos radiactivos y, por lo tanto, no tienen relación con la actualidad.

“Los desechos radiactivos en Eslovenia se almacenan de forma segura y bajo vigilancia. No se utilizan para crear ningún tipo de bomba sucia”, tuiteó el gobierno de ese país.

Mientras que la agencia RIA Novosti -la primera en señalar que Kiev tenía intenciones de usar una “bomba sucia”- informó este miércoles exactamente cómo se puede usar. Citando nuevamente a “fuentes anónimas familiarizadas con la situación”, aseguró que los especialistas de la empresa ucraniana Yuzhmash prepararon un misil ficticio del complejo Iskander, que se planea llenar con material radiactivo y luego supuestamente derribarlo sobre la zona de exclusión de la planta de energía nuclear de Chernobyl y anunciar esto como el lanzamiento de una carga nuclear por parte de las Fuerzas Armadas rusas.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, asiste a un entrenamiento para probar las fuerzas de disuasión estratégica del país, el 26 de octubre de 2022. Foto: AP

Sin embargo, los funcionarios occidentales han desestimado tales afirmaciones, sugiriendo que Moscú podría usarla como pretexto para lanzar su propio ataque.

En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también afirmó este miércoles que su gobierno continuaría “enérgicamente” defendiendo ante la comunidad internacional sus sospechas sobre que Ucrania tiene la intención de detonar una “bomba sucia”, un explosivo que nunca ha usado ningún Ejército regular.

Ejercicios anuales

Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ejercicio anual que incluía pruebas en tierra, mar y aire de sus misiles capaces de transportar ojivas nucleares.

Los ensayos se trataron de lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, uno de tipo Yars desde la base de Plesetsk en el norte, y otro de tipo Sineva desde un submarino nuclear ruso en el mar de Barents. Como parte del ejercicio, bombarderos estratégicos Tu-95 lanzaron misiles de crucero a blancos de práctica. El Kremlin dijo en un comunicado que se cumplieron todas las tareas asignadas y que los misiles lanzados como ensayo alcanzaron sus blancos. Tales maniobras con los componentes de tierra, mar y aire de la tríada nuclear rusa se realizan anualmente para entrenamiento de las fuerzas nucleares del país y demostración de su preparación.

La televisión estatal transmitió clips cortos de los lanzamientos, así como un extracto de Putin recibiendo información del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, diciendo que las pruebas habían sido exitosas. Rusia informó a Estados Unidos de la prueba de antemano según lo estipulado por los tratados de desarme, dijeron funcionarios estadounidenses, quienes señalaron que los ejercicios estratégicos anuales de Moscú comenzaron el miércoles por la mañana y que parecían rutinarios, “con todas las notificaciones habituales en su lugar”.

Prueba de un misil balístico intercontinental Yars como parte de los ejercicios nucleares de Rusia desde un sitio de lanzamiento en Plesetsk, en el noroeste del país, el 26 de octubre de 2022. Foto: AP

Pero la afirmación de Putin y los ejercicios militares se sumaron a las preocupaciones sobre una posible escalada de la guerra en Ucrania, un día después de que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera al líder del Kremlin que sería “un error increíblemente grave” usar un arma nuclear táctica en el conflicto. Según explica el diario The New York Times, si bien una “bomba sucia” no es un dispositivo nuclear, la advertencia de Biden reflejó la preocupación cada vez más urgente en Washington y entre los aliados occidentales de que Rusia podría estar buscando un pretexto para emplear un arma nuclear táctica.

El miércoles, en un video dirigido a una conferencia de los jefes de las agencias de seguridad de los exestados soviéticos, Putin acusó a Washington de suministrar a Ucrania “armas pesadas” y dijo que el riesgo de conflicto era alto en la región y alrededor del mundo. La seguridad debe aumentarse alrededor de los sitios de infraestructura clave, advirtió.

“También se sabe acerca de los planes para usar una supuesta ‘bomba sucia’ para la provocación”, dijo Putin en un resumen del mensaje del Kremlin.

Rusia no ha hecho pública ninguna evidencia para fundamentar su acusación de “bomba sucia” contra Ucrania y, hasta ahora, los funcionarios estadounidenses han dicho que no han visto indicios de que Rusia planeara usar un dispositivo de este tipo o desplegar un arma nuclear y que estaban monitoreando la situación con atención.

Pero a las capitales de la OTAN les preocupa que, a diferencia de los pasos logísticos necesarios para desplegar armas nucleares ortodoxas, que creen que pueden rastrearse, los preparativos para una “bomba sucia” sean “más oscuros”, dijo al Financial Times un funcionario de defensa occidental.

Un bombardero Tu-95 ruso maniobra en una base como parte de los ejercicios nucleares de Rusia, el 26 de octubre de 2022. Foto: AP

Múltiples funcionarios occidentales, que hablaron con el diario bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del tema, dijeron que la capacidad de Occidente para deducir si Rusia planeaba usar una “bomba sucia” podría ser limitada, dependiendo de lo que Moscú quisiera transmitir al mundo.

“Si un actor quisiera hacer una ‘bomba sucia’..., gran parte de nuestra capacidad de detección estaría determinada por una variedad de factores, incluido el período de tiempo para el que el perpetrador se iba a preparar, o las comunicaciones que estarían involucradas para hacerlo y, ya sabes, el tamaño y la ubicación”, indicó John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según consignó el Financial Times. Añadió que Estados Unidos estaba “supervisando lo mejor que podía”.

El periódico británico explica que la naturaleza tosca de las “bombas sucias”, que podrían combinar un pequeño explosivo convencional portátil con material radiactivo derivado de diversas fuentes, como centrales nucleares, dispositivos médicos o laboratorios de investigación, dificulta detectar su uso con anticipación, dijeron analistas.

“Sería casi imposible detectar una ‘bomba sucia’ por adelantado, porque sería solo una explosión convencional o un dispositivo explosivo”, dijo a ese medio Scott Roecker, vicepresidente del programa de seguridad de materiales nucleares de The Nuclear Threat Initiative, una organización sin fines de lucro estadounidense. Sostuvo que Washington y sus aliados también podrían tener problemas después de que se active un dispositivo para reconstruir los eventos.

Por otro lado, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el líder de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, quien llegó este miércoles a Kiev luego de sostener conversaciones en el Kremlin, le entregó un mensaje de las autoridades rusas.

“Con respecto a las señales del lado ruso, el Presidente de Guinea-Bissau las transmitió y dijo que Rusia quiere construir puentes. Le mostré al Presidente una comprensión más profunda de lo que está pasando en nuestro país”, indizcó Zelensky.

“Le manifesté que para extender puentes entre un Estado y otro no se debe volar la infraestructura en uno de los Estados. Entonces, así, podremos hablar de algo en el futuro. La segunda pregunta es con quién hablar”, detalló.

“La segunda pregunta que transmitió Rusia fue que es necesario desbloquear las relaciones... Comencemos a desbloquear al menos nuestro Mar Negro”, dijo Zelensky citado por medios ucranianos.