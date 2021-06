¿Qué uso darles a los ventiladores? El ítem que mantiene en suspenso la donación de la CPC

1 de mayo 2020.- El gobierno recibe el primer cargamento de 117 ventiladores donados por la CPC.

La donación de los equipos no ha sido aceptada aún por las autoridades correspondientes -Salud e Interior-, lo cual abre el escenario sobre el destino final de estas máquinas de ventilación entregadas por el gremio empresarial. Si bien el departamento jurídico de la cartera sanitaria sugiere que no se acepten bienes que no cumplan la función para la cual fueron donados, ya se explora la utilidad que se les podría dar en las universidades, como parte del proceso formativo de estudiantes de carreras afines, como ingeniería o medicina.