Reacciones divididas ante el nuevo plan Paso a Paso: balance positivo del incentivo a la vacunación, dudas frente a la aparición de variantes

Modificaciones en los aforos que privilegian a las personas vacunadas con su esquema completo, colegios y jardines abiertos en cuarentena y reapertura de recintos de entretención -como cines, estadios y teatros- que habían estado cerrados por meses. Esos son, en resumen, los principales ajustes del nuevo plan Paso a Paso que ayer presentó el gobierno.

Tal como había adelantado La Tercera en su edición de ayer, estar inmunizado se convierte en un punto clave para tener acceso a las mayores libertades que ofrece el nuevo plan, que regirá desde la próxima semana. Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, podrán recibir solo clientes vacunados al interior. Misma situación, por ejemplo, para los gimnasios.

Y si bien el toque de queda no se eliminará -fuentes al interior del Minsal señalan que esta sería la “penúltima” medida a levantar, pues la última sería el uso de las mascarillas-, este tendrá dos horarios de inicio -22.00 y 00.00-, dependiendo de los indicadores epidemiológicos: un 80% de vacunados con dos dosis en la región y una tasa de incidencia de casos activos menor a 150 cada 100 mil personas.

La Región Metropolitana, por ejemplo, aún no cumple con estos requisitos, pues si bien cuenta con 121,6 casos activos cada 100 mil habitantes -según el último Informe Epidemiológico-, solo tiene a un 68,7% de sus habitantes con la pauta completa de inmunización contra el Covid-19. Sin embargo, está cerca de alcanzar esa meta: un 80,2% ya tiene la primera dosis (o monodosis en el caso de CanSino).

Hasta ahora, las regiones de Ñuble, O’Higgins, Aysén y Magallanes podrían prontamente modificar su toque de queda, pues cumplen con ambos indicadores.

Modificaciones en educación y en nuevos aforos para los vacunados

La presentación del nuevo plan Paso a Paso generó reacciones divididas. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, ante la posibilidad que tendrán los colegios de abrir en cuarentena, señaló que estos cambios serían “criminales” para estudiantes y profesores.

“En educación no aporta nada nuevo respecto de la política que hemos venido conociendo desde un inicio de este gobierno. No hay apoyo para los docentes, estudiantes. No hay lineamientos ni propuestas pedagógicas para avanzar en una mejor educación para este período de crisis. La única preocupación que plantea el ministerio es abrir los establecimientos, sin importar si los niños asisten. Es apresurado sin saber cuáles van a ser los efectos de la variante delta en el país”, comentó Díaz.

El dirigente del magisterio señaló que en la mayoría de los colegios del país no se cumple con los protocolos y que han existido presiones en algunas regiones para la reapertura forzosa de establecimientos, a pesar de que esta política es voluntaria.

En tanto, desde el Colegio Médico (Colmed) ya habían manifestado su molestia, pues en una carta enviada al ministro de Salud, Enrique Paris, lamentan que a la fecha no han tenido una instancia para presentar al gobierno y al ministerio la propuesta del gremio “Vivos nos necesitamos”, la que incluye un “cortocircuito epidémico” o cierre por tres semanas, para avanzar en una estrategia de Covid cero.

Tras la presentación del plan del Ejecutivo, desde la entidad gremial definieron no referirse al Paso a Paso hasta no analizar detalladamente las implicancias y alcances de estas modificaciones. Sin embargo, en privado, señalan que se trata de medidas apresuradas, sobre todo en aquellos aspectos que llaman a tener mayores libertades que propician los contagios, como el retorno a los espectáculos deportivos con público.

El epidemiólogo de la U. de Chile Gabriel Cavada destaca que asociar ciertas actividades a la pauta completa de vacunación es un aspecto positivo. “Lo que intentan hacer las autoridades es tener un incentivo mayor para vacunarse. ¿La razón? La autoridad sanitaria ya entendió que la inmunidad de rebaño, con un 80% de la población objetivo, es una ilusión que ya se derrumbó, con ese porcentaje no se alcanza. Y esto persuade a quienes no se han vacunado, lo que permite alcanzar números mayores de vacunados, cercanos al 100%, sin contar a las poblaciones pediátricas para las que aún no hay vacunas autorizadas”, aborda.

Sin embargo, reconoce que, hasta ahora, la variante delta es un “fantasma”, pues aún no se sabe cómo puede evolucionar su circulación en el país durante las próximas semanas. Y frente a ello, advierte que un punto en el que no se puede avanzar es en la apertura de fronteras total. “A fines del año pasado se abrieron las fronteras al turismo y la mayor afluencia turística era desde Brasil. Y eso fue un peligro, pues Brasil, con una situación de epidemia no controlada, la probabilidad de que ahí mute el virus y surjan nuevas variantes es gigantesca. Y, de hecho, eso fue lo que pasó con la variante P.1. Tenemos que ser tremendamente cuidadosos con el flujo de visitantes de allí, elevar la vigilancia en las fronteras terrestres, que son más porosas, con menor control”, comenta.

Menos optimista es la infectóloga y presidenta del Consejo Asesor en Vacunas, Jeannette Dabanch, quien señala que el diseño de este nuevo Paso a Paso representa un desafío a la responsabilidad individual de cada persona. Sin embargo, comenta que hay aspectos “no fiscalizables”, como las reuniones en domicilios particulares con personas vacunadas.

“Yo espero que sea la mejor decisión la apertura. Hay que apelar al acto cívico de responsabilidad individual. Yo, al menos, creo que a eso está apelando -principalmente con los aforos- la autoridad. Siendo personal sanitario y habiendo estado todo este período muy preocupada en el sentido laboral y también en el personal, espero que las autoridades estén tomando estas decisiones basadas en los datos. Ya ha pasado en Israel, con una población altamente vacunada, que ha registrado un aumento de casos tras la introducción de variantes, es un riesgo real que no se puede desestimar”, asevera.

El infectólogo de Clínica U. de los Andes y decano de Medicina en la U. San Sebastián, Carlos Pérez, comenta que “estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado en el nuevo plan Paso a Paso; recoge opiniones de muchos de nosotros en términos de ir permitiendo mayor movilidad y apertura, particularmente a quienes han completado su esquema de vacunación, que es efectiva para prevenir, sobre todo, la enfermedad grave. Pero es indispensable que eso vaya acompañado de mantención de medidas de autocuidado”.

El experto añade que, dada la amenaza de la variante delta, es necesario seguir monitoreando las condiciones epidemiológicas y el plan debe estar sujeto a revisión, de ser necesario. “Eso puede hacer que alguna de estas medidas se revisen en el futuro, espero que esto no esté escrito en piedra. Las actividades que veo más de riesgo y que menos me gustan son aquellas masivas, con gran cantidad de público y en lugares cerrados, que pueden durar varias horas. Ahí puede que las medidas de autocuidado no se mantengan tan bien y puede haber más riesgo”.