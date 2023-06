Reforma previsional: diputados RN se retractan y no presentarán propuesta alternativa a la de Chile Vamos

Fue los primeros días de abril cuando los jefes de bancadas de Chile Vamos se reunieron con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para entregarle oficialmente su planteamiento en materia de reforma de pensiones, la cual iniciará su votación en particular a comienzos de julio en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Pero este lunes parecía haber división al interior de Chile Vamos: los diputados de RN integrantes de la Comisión de Trabajo tenían agendada una reunión con la ministra Jara para presentar su propia propuesta previsional al gobierno.

Pero si bien habían acordado que la cita se realizaría a las 17.00 horas de este martes en el Congreso, finalmente esta no se concretó, y por ahora no tienen pensado presentar una propuesta alternativa, manteniendo así la iniciativa conjunta que ya habían hecho como Chile Vamos, aunque también podrían presentar una nueva propuesta como coalición.

En concreto, los diputados de RN se retractaron de la decisión que habían tomado, porque, según señalan fuentes conocedoras del asunto, luego de que los diputados UDI se enteraron de dicha reunión, llamaron a sus pares de RN para señalarles que no estaban en posición de negociar en este momento y que sería un error sentarse a entregar una nueva propuesta si ya había una sobre la mesa. Además, plantearon que no es momento de negociar hasta no tener una contraparte técnica en el gobierno, es decir, hasta que no se nombre al reemplazo del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Los diputados de RN coincidieron y finalmente sólo se reunió en privado, cerca de las 11.30 horas, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, con la ministra Jara. “Tuvimos una conversación bastante franca, yo quedo con la sensación de que hay buena disposición del gobierno a flexibilizar su posición, que inicialmente se había visto muy rígida”, comentó Sauerbaum.

El diputado RN agregó que “nosotros tenemos disposición también a poder entregar una propuesta como Chile Vamos. En este momento esa propuesta está siendo sociabilizada con el resto de los partidos, estamos esperando que nos den un visto bueno y de esa manera poder hacerlo en conjunto, esperamos también incluir a republicanos, grupos de independientes, exPDG, para que hagamos una propuesta al gobierno de todos los sectores de oposición”.

También sostuvo que se alegra “de que el gobierno se vaya olvidando de la propuesta inicial, porque era una propuesta que estaba muy lejos de lo que los chilenos quieren (...) quedamos bastante tranquilos, bastante conformes, y RN tiene la mejor disposición para seguir conversando, porque creemos que esta reforma es la más esperada por los chilenos y no nos podemos negar a conversar”.

En el planteamiento que Chile Vamos hizo al gobierno en abril, se establecía una lista de siete puntos. Entre ellos, que la cotización adicional vaya íntegramente a la cuenta de capitalización individual, lo cual implicaría que la solidaridad del sistema de pensiones continúe financiándose con recursos generales y no con aportes de los trabajadores formales “como propone la actual reforma”.

El segundo punto apuntaba al “derecho de elegir quién administra”. El tercer planteamiento del documento era “no al monopolio estatal y mayor competencia”. Un cuarto punto de la propuesta era fortalecer la Pensión Garantizada Universal. El quinto apuntaba a “una fiscalización más eficaz: SII encargado de evitar evasiones y subdeclaraciones”.

Por su parte, la sexta propuesta hablaba de “educación previsional: una necesidad impostergable”, y finalmente el sexto planteamiento decía relación con el incentivo a la formalización.