Ricardo Mewes: “Hubiéramos esperado acotar la reforma tributaria y de pensiones, o por lo menos hacia donde van a apuntar”

Este jueves el presidente Gabriel Boric llevó a cabo su segunda cuenta pública, donde indicó que en julio insistirán con la reforma tributaria en el Senado, y también pidió al Congreso llegar a acuerdos en materia previsional. Tras los anuncios, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, dijo a Pulso que echó de menos que se entregaran más detalles de las propuestas y que se perdió una oportunidad de aclarar el escenario hacia el futuro.

A grandes rasgos, ¿Qué le pareció la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric en materia económica?

-Creo que fue un discurso que convoca a que tengamos un mejor trato. Creo que eso es relevante y creo que es bueno de cara a lo que viene. Eso es relevante. Lamentablemente, salvo el tema del litio y el cobre, donde ha sido la tónica, nada dijo de trabajar en forma conjunta con el mundo privado, por ejemplo en la industria forestal, la pesca. Eché de menos esa asociación pública en otras materias, para que Chile pueda crecer. Claramente me faltaron medidas que son urgentes, porque si no vamos a estar marcando el paso.

¿Cuáles medidas?, ¿Echó menos usted medidas pro crecimiento en el discurso?

-Hay algunas medidas que es válido rescatar como por ejemplo el proyecto de ley para modernizar 300 tipos de permisos. Vale la pena resaltar eso. Un proceso de inversión y crecimiento, más allá de los subsidios para promover nuevos puestos de trabajo. Se necesita de alguna manera mejorar las condiciones para incorporar maquinarias a los procesos. Ver otro tipo de industrias que también ayuden a los procesos productivos. ¿Qué va a pasar en materia forestal, a propósito de los incendios?. Hay que recuperar muchos terrenos de pequeños parceleros. El habló de algunas medidas como el pago a 30 días, pero el compromiso del Estado a pagar oportunamente tampoco está. El Estado es uno de los grandes deudores de la empresa privada. Son las cosas que eché de menos en el discurso del presidente.

Y sobre las reformas. Habló de la reforma de pensiones y tributaria, pero no se dieron a conocer los detalles. ¿Qué pasa con los detalles de las reformas?

-La pregunta que me haría, porque el Presidente dijo que sus ministros y subsecretarios iban a tocar todas las puertas que sean necesarias, es si van a ir con una propuesta nueva o se van a mantener en lo que ya tienen, porque más de lo mismo, probablemente me parece que van a ir a chocar con una muralla. El Presidente no dijo si van a poner un foco específico en alguna materia especial, si van a reformular los proyectos o si van a tocar las puertas con lo que ya tienen. Eso es algo que me dejó inquieto, porque se van a estrellar con la misma puerta con el mundo parlamentario.

Se habló de llegar a acuerdos, pero no se especificó qué es lo que van a presentar en el Congreso

-Hubiéramos esperado acotar la reforma tributaria y de pensiones, o por lo menos hacia donde van a apuntar estas salidas de las autoridades a conversar con todos los sectores. Eso no estaba en el discurso y quedó al debe. Muchos de los anuncios que hizo el Presidente están vinculados a la reforma tributaria. Creo que hay que poner foco, porque en un país que no está creciendo claramente los recursos no van a estar.

¿Entonces echó de menos más detalles y conocer qué van a presentar en las reformas?

-Esperábamos algún tipo de detalle para tener una mirada de lo que viene por delante. Lo único que sabemos es que van a presentar en el mes de julio la reforma. Dado que esta reforma inicialmente fue rechazada, no sabemos cuál va a ser el nuevo texto, hacia donde va a apuntar. Uno esperaría que temas como el impuesto al patrimonio a las utilidades retenidas, hayan quedado fuera de la ecuación. Al no tener esa información, no podemos tener certeza. Se requiere que de una vez por todas generemos certeza de lo que viene por delante.

¿Quizás se perdió la oportunidad de haber entregado más detalle sobre estas reformas del gobierno?

-Pienso que sí, porque así como se explayó en varios otros temas, y dado lo extenso del discurso, podría haber guardado unos minutos para explicar qué es lo que perseguía en materia de reforma tributaria y en pensiones. Ahí pienso que se perdió la oportunidad de que nos entregara más información. Un poco para saber hacia donde tenemos que trabajar. Cuál va a ser el nuevo texto o vamos a trabajar sobre el mismo. Todo eso queda en la nebulosa de cara al mes de julio. Eso genera incerteza para la inversión, y cómo el Senado le abre o no la puerta para presentar una reforma tributaria.

¿Le llama la atención que muchos anuncios el gobierno dice que dependen de una reforma tributaria?

- Creo que de alguna manera es fácil avanzar en determinadas circunstancias o proyectos cuando uno tiene los recursos. La gracia es saber cómo lo hago sin tener los recursos. Hay que ir a buscarlos donde están y donde están evadiendo. Hoy sabemos que hay una evasión de cerca de US$800 millones en el contrabando de cigarrillos. Hay evasión de cerca del 19% del IVA por transacciones informales. Tenemos un 27% de informalidad. Ahí es donde el ministro o el Presidente poner también el foco para los efectos de la reforma tributaria, y nada de eso lo tocó. Pienso que si perdió esa oportunidad de ir clarificando el escenario de cara al futuro.