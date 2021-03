“¿Su intención es tapar denuncias de funcionarios?”: Las duras recriminaciones a Brahm en intento por anular sumario por acoso en el TC

Ya va siendo costumbre que en las reuniones del Tribunal Constitucional los ánimos se caldeen y que haya recriminaciones cruzadas entre sus jueces. Este martes no fue la excepción y el pleno decidió en resolución dividida la realización de una reunión extraordinaria en que se analice si es legal que se aplique el auto acordado sobre responsabilidad disciplinaria a ministros y en este caso a su presidenta, debido a acusaciones de maltrato laboral. La cita aún no tiene fecha y algunos sostienen que no se logró acuerdo. Lo único certero es que este caso profundizó aún más la grieta entre los dos grupos que coexisten en el organismo.