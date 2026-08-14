Anatocismo: mucho más que “intereses sobre intereses”

Hace algunos días, el anatocismo era un concepto conocido principalmente por estudiantes de finanzas, contadores, auditores, abogados y especialistas del sistema financiero. Hoy ocupa titulares en prácticamente todos los medios nacionales. Sin embargo, reducirlo a la expresión “intereses sobre intereses” deja fuera una parte importante de la discusión.

La rapidez con que este concepto ingresó al debate demuestra que muchas iniciativas legislativas incorporan materias altamente técnicas cuyo alcance no siempre resulta evidente para la ciudadanía. Precisamente por ello, contribuir a explicar estos conceptos también forma parte de la educación financiera y de la responsabilidad de quienes trabajamos en disciplinas vinculadas con la contabilidad, finanzas y auditoría.

El anatocismo corresponde a la capitalización de intereses, es decir, al mecanismo mediante el cual los intereses devengados se incorporan al capital para generar nuevas ganancias. En términos simples, constituye la base del interés compuesto.

Habitualmente se asocia esta figura al cobro de intereses en operaciones de crédito. Sin embargo, también está presente en depósitos a plazo, instrumentos de ahorro, créditos hipotecarios, refinanciamientos y otras operaciones financieras de uso cotidiano. Por ello, el debate no debería limitarse a determinar si beneficia o perjudica a una de las partes, sino a comprender la función que cumple dentro del sistema financiero y las implicancias que podría tener una prohibición absoluta.

Resulta poco frecuente que organismos reguladores y especialistas provenientes de distintas sensibilidades coincidan en advertir sobre los posibles efectos de una disposición legal. Esa coincidencia no determina cuál debe ser la decisión legislativa, pero sí constituye una señal que merece ser analizada con rigurosidad.

Desde la contabilidad y las finanzas comprendemos que muchas herramientas no son, por sí mismas, buenas o malas. Su conveniencia depende de la regulación que las rige y de la forma en que se aplican. Lo mismo ocurre con el anatocismo. Una discusión técnica no debería centrarse únicamente en prohibir o permitir un mecanismo, sino en evaluar adecuadamente las consecuencias de cualquier cambio normativo.

Las políticas públicas alcanzan su mayor legitimidad cuando se construyen sobre evidencia, análisis técnico y una adecuada comprensión de las instituciones que buscan regular. El debate sobre el anatocismo nos recuerda que, en materias financieras, comprender el funcionamiento de un instrumento es el primer paso para evaluar responsablemente cualquier propuesta de cambio.

*Directora Escuela de Auditoría, Universidad de Las Américas