Automatización avanzada y agentes de IA: los cursos gratuitos para profesores y directivos respaldados por el Mineduc
La nueva temporada de formación continua de la plataforma Educarchile imparte seis cursos asincrónicos de 20 horas de duración cada uno, disponibles hasta el 27 de febrero. En esta nota te indicamos cómo acceder a ellos.
El periodo estival constituye una oportunidad clave para la reflexión pedagógica, la actualización profesional y la incorporación de nuevas herramientas. En ese contexto, Educarchile -portal educativo del Ministerio de Educación y Fundación Chile-, inició una nueva temporada de cursos de verano, con una oferta de seis programas formativos gratuitos, flexibles y en modalidad de auto instrucción, disponibles hasta el 27 de febrero.
“El año pasado en la temporada de verano recibimos más de 3.000 inscripciones en nuestros cursos, lo que demuestra el interés de las y los docentes, técnicos y profesionales de la educación por incorporar nuevos conocimientos y estar permanentemente actualizados para contribuir en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Esto sin duda, refleja su gran compromiso con la educación”, señala María Luisa Jaramillo, directora de Educarchile.
Martín Cáceres, director del Centro de Innovación del Mineduc invita a docentes a participar de esta oferta formativa, resaltando que “el conjunto de cursos aquí presentado está centrado en conocimientos y habilidades prácticas que permitirán a las comunidades tomar decisiones relevantes para el año escolar. Contamos con una variedad amplia de temas, desde la gestión con Inteligencia Artificial, Datos y Evidencia para la mejora educativa y dos cursos para Educación Parvularia, siempre desde un enfoque flexible e innovador”.
Automatización avanzada y agentes de IA entre los cursos para directivos
Entre las novedades de esta temporada destaca el nuevo curso “Datos y evidencia para la mejora educativa”, desarrollado en conjunto con Sumar Saberes. Esta acción formativa busca fortalecer el uso de datos y evidencia como base para la toma de decisiones pedagógicas, estratégicas y de gestión de recursos, contribuyendo al mejoramiento continuo del sistema escolar.
Asimismo, se incorpora el curso “Recuperación y optimización de equipamiento con Linux”, realizado junto al Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Dirigido a personas que cumplen roles de coordinación informática en establecimientos educacionales e instituciones sostenedoras, su propósito es entregar herramientas para recuperar equipos antiguos mediante la instalación de Linux y optimizar su rendimiento a través del uso de software libre como OpenOffice.
También, volverán a estar disponibles cursos que tuvieron una gran recepción durante el año pasado:
- Acompañamiento en Actividades de la Vida Diaria, fortaleciendo la autonomía en el contexto educativo: Orientado a entregar herramientas para promover la autonomía y el bienestar de estudiantes, desde una mirada educativa e inclusiva.
- IA y su integración en el establecimiento educativo: Curso enfocado en el uso estratégico, ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la gestión y los procesos pedagógicos.
- Lenguajes Artísticos como fuente de aprendizajes significativos en Educación Parvularia: Enfocado en el uso del arte como medio de expresión, aprendizaje y desarrollo integral en la primera infancia.
- Interculturalidad en Educación Parvularia, hacia una práctica pedagógica situada e inclusiva: Dirigido a fortalecer prácticas pedagógicas que reconozcan la diversidad cultural y territorial desde los primeros años.
Una de las características más valoradas de la propuesta formativa de Educarchile es su flexibilidad, ya que se adapta a la disponibilidad horaria de las y los participantes. Así, en este periodo, los cursos pueden iniciarse en cualquier momento durante la temporada de verano. Para su realización, se recomienda considerar al menos dos semanas, dado que cada programa formativo contempla una duración total de 20 horas. De este modo, las y los participantes pueden definir cuándo avanzar y en qué momento del día estudiar, hasta completar el curso y obtener su certificado de participación.
Paso a paso para inscribirse
Para inscribirse en los cursos gratuitos de Educarchile debes seguir estos pasos:
- Crea un perfil en Educarchile ingresando a: www.educarchile.cl/user/register
- Accede a la sección Desarrollo Profesional desde el sitio.
- Elige el curso de tu interés y, en su ficha, presiona el botón ¡Acceder al curso!
- Revisa el resumen del curso y selecciona el botón Matrícula. Una vez inscrito/a, recibirás un correo de bienvenida con tus credenciales de acceso.
