Conversatorios sobre amor, narcotráfico y democracia: más de 50 editoriales dieron vida a la 3ª Feria del Libro USS

Conversatorios sobre amor, narcotráfico y democracia: más de 50 editoriales darán vida a la 3ª Feria del Libro USS

Por tercer año, la Feria del Libro de la USS “Ilumina el Pensamiento” marcó la agenda cultural en la antesala del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. A la venta y exposición de libros se sumaron conversatorios con expositores de gran nivel. Llevar el conocimiento a la ciudadanía y generar instancias de encuentro y reflexión es uno de los principales valores de la feria.

Tres días en los que la USS se iluminó con más de 50 editoriales nacionales e internacionales, junto a un ciclo de conversaciones que abordará temas como inteligencia artificial, exorcismo, libertad, amor, narcotráfico, cocina, arquitectura, democracia, música y literatura. La actividad se realizó en el Campus Los Leones de la USS, ubicado en Avenida Los Leones, esquina Lota, en el corazón de Providencia.

“A diferencia de otras ferias, aquí nos enfocamos en poner ideas en diálogo. Nos interesa que la comunidad —niños, jóvenes y adultos— pueda vivir una experiencia cultural que los conecte con preguntas actuales y los invite a reflexionar sobre el mundo que habitamos. Ese es el gran aporte de la Universidad San Sebastián a la ciudadanía”, comenta Ismini Sahli, directora del Centro de Extensión de la Universidad San Sebastián (CEUSS).

Ismini Sahli, directora ejecutiva del Centro de Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián.

Conversaciones sobre temas que marcan el debate actual

El evento se inauguró con el conversatorio Infancias capturadas por el narco, con el periodista y autor de Soldadito del narco, Matías Sánchez Jiménez, quien dialogará junto al exfiscal jefe nacional de drogas y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, Luis Toledo.

Entre los conversatorios, destacaron IA, disrupción y creatividad, con el guionista y creador del podcast Caso 63, Julio Rojas; y La verdad del mal, con la escritora Kamila González, autora de El Convento, junto al sacerdote y exorcista de la diócesis de Rancagua, Luis Escobar.

Filosofía, arte, música y cultura para toda la familia

Además, el programa incluyó diálogos dedicados a la filosofía, el arte y la sociedad como: El Banquete de Platón, con la filósofa Trinidad Silva y el psicoanalista Lucas Sánchez; Hamnet, la historia íntima detrás de Shakespeare, con la académica Paula Baldwin y Daniela Correa; y Democracia hoy, con el antropólogo Pablo Ortúzar y el analista Jorge “Pirincho” Navarrete, entre otros.

La Cocina y Ciencia estará presente con el reconocido chef Heinz Wuth, y la música con La canción como relato sonoro, con Juanito Ayala, Elizabeth Morris y el periodista Rainiero Guerrero.

Para los niños, jóvenes y familias, estará el grupo Tikitiklip con un nuevo show.

Revisa toda la programación en www.uss.cl