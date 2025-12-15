SUSCRÍBETE POR $1100
    Expertos resaltan el rol estratégico de la educación técnica para impulsar el crecimiento y el empleo

    Especialistas y dirigentes gremiales plantearon que la recuperación del mercado del trabajo no puede pensarse al margen de la educación técnico profesional. “El mundo técnico profesional tiene que estar muy unido a las necesidades del mercado del trabajo”, afirmó Carlos Díaz, rector de Duoc UC.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Expertos resaltan el rol estratégico de la educación técnica en seminario Duoc UC sede Valparaíso.

    En la previa a la segunda vuelta de la elección presidencial, el viernes 12, Duoc UC sede Valparaíso organizó el seminario de análisis económico “Reactivación y futuro laboral, visiones gremiales para la región”, en la que expertos y dirigentes de importantes gremios productivos debatieron sobre el desarrollo económico, el mercado laboral y el rol de la educación para impulsar el crecimiento.

    En ese sentido, el rector de la institución, Carlos Díaz, advirtió que la recuperación del mercado del trabajo no puede pensarse al margen del sistema educativo, y en particular, del mundo técnico profesional. “El mundo técnico profesional tiene que estar muy unido a las necesidades del mercado del trabajo”, dijo.

    Carlos Díaz, rector Duoc UC.

    El rol estratégico de la educación técnica para impulsar el crecimiento

    El evento comenzó con la exposición del director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, quien se refirió a la situación del empleo en Chile. “La situación es peor que en prepandemia. Si vemos para atrás no ha habido otro periodo, solo el 2010, con una tasa de desocupación de un 8%, y llevamos 34 meses seguidos con esta cifra, bajándole el perfil al problema. Es una cifra que no deberíamos normalizar”, afirmó.

    David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

    Luego, se desarrolló un panel de conversación que estuvo integrado por Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP); Alfonso Salinas, presidente de la Asociación de Empresas Región de Valparaíso (Asiva); y Fernando Bustamante, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Valparaíso; y Carlos Díaz.

    El rector de DUOC UC profundizó en que el desafío para la reactivación pasa por profundizar la relación entre el sector productivo y la formación técnica para identificar competencias críticas y ajustar la oferta académica. “Tenemos que seguir visualizando de mejor manera qué es lo que está necesitando el mercado laboral para educar a las personas que se integrarán el día de mañana”, señaló.

    En ese sentido, puso énfasis en la urgencia de avanzar hacia modelos formativos más flexibles y pertinentes, con trayectorias más breves, aplicadas, y orientadas a desarrollar habilidades concretas y pertinentes. “Hay que pensar en ciclos más cortos de estudio, definir mejor las competencias y hacerlo muy de la mano del sector privado e industrial”, explicó, apuntando a una formación que permita una inserción laboral más rápida y sostenible, especialmente en regiones.

