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    Educación

    “La educación técnico-profesional es fundamental”: SOFOFA suma administración de tres nuevos liceos

    Los establecimientos están ubicados en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, los que pasaron a formar parte del brazo educativo del principal gremio industrial del país, que se adjudicó su administración en el marco de un proceso de licitación del Ministerio de Educación.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    El traspaso de tres liceos a la SOFOFA.

    Tres nuevos establecimientos técnico-profesionales ubicados en la Región Metropolitana y en la de Valparaíso pasaron a formar parte de la Red de Liceos SOFOFA, brazo educativo del gremio que se adjudicó su administración en el marco de un proceso de licitación que estuvo a cargo del Ministerio de Educación. Se trata de los liceos Rafael Donoso Carrasco, de Recoleta; Víctor Bezanilla Salinas, de Santiago; y Óscar Corona Barahona, de La Calera; cuya administración fue asumida por la Corporación SOFOFA.

    La ceremonia de traspaso fue encabezada por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, Stefanie Wenderoth, quien destacó que “la Educación Técnico-Profesional cumple un rol fundamental para el desarrollo del país. Por eso, como Ministerio de Educación, valoramos especialmente que existan instituciones comprometidas con esta tarea. La experiencia de la administración delegada demuestra que la colaboración entre el Estado y organizaciones vinculadas al mundo productivo puede contribuir al fortalecimiento de la Educación Técnico-Profesional, siempre poniendo en el centro a las comunidades educativas y el derecho a una educación de calidad”.

    Por su parte, Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA, aseguró que “la incorporación de nuevos recintos educativos a la Red de Liceos SOFOFA es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la Educación Técnico-Profesional en Chile. Como gremio, creemos firmemente en el valor del modelo de formación dual que imparten nuestros liceos, el cual permite a los estudiantes aprender en contextos reales de trabajo, desarrollando competencias necesarias y de alto estándar que responden a las necesidades del mundo productivo. Hacemos un llamado a más empresas a abrir sus puertas para convertirse en centros de aprendizaje, asumiendo un rol activo no solo en la formación de los jóvenes, sino que también en la construcción de proyectos educativos sólidos, pertinentes y con visión de futuro. Este desafío requiere compromiso, colaboración y también recursos que nos permitan ampliar el alcance y la calidad de esta red, que es clave para el desarrollo del país”.

    El gerente general de Corporación SOFOFA, Pablo Kusnir, agregó que “estamos felices de poder sumar tres nuevos establecimientos técnico-profesionales a nuestra Red de Liceos que hasta ahora estaba conformada por 7 recintos educativos, lo que nos permite llegar por primera vez a la Región de Valparaíso”. Enfatizó, además, que “este cambio de administración es mucho más que una transferencia de responsabilidades, simboliza un desafío importante y una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo de la Educación Técnico-Profesional en Chile, formando a estudiantes a través de un modelo educativo con fuerte vinculación al mundo productivo, que fomenta la innovación y el desarrollo de habilidades prácticas”.

    Más de 1.700 nuevos alumnos

    Al asumir la administración de estos tres liceos técnico-profesionales, SOFOFA reafirma su compromiso histórico con el desarrollo de un modelo educativo alineado con las necesidades del mercado. Por su parte, Corporación SOFOFA, al convertirse en el sostenedor de estos establecimientos, se compromete a brindar los recursos y el apoyo necesario para garantizar un ambiente educativo óptimo para los estudiantes.

    Respecto de los nuevos recintos educativos, el Liceo Rafael Donoso Carrasco, de Recoleta, cuenta con una matrícula de 644 alumnos e imparte las especialidades de Construcción, Electricidad, Instalaciones Sanitarias y Administración. En tanto, el Liceo Víctor Bezanilla Salinas, de Santiago, ofrece a sus 502 estudiantes las especialidades de Construcciones Metálicas, Muebles y Terminaciones en Madera, Construcción mención en edificación y Refrigeración y Climatización. En la Calera, el Liceo Óscar Corona Barahona imparte las especialidades de Construcciones Metálicas, Electricidad, Electrónica, Construcción y Mecánica Industrial con mención en electromecánica, y posee 650 matriculados.

    Se trata de 1.796 jóvenes que, además de acceder al modelo formativo SOFOFA, con alta vinculación con empresas e instituciones de educación superior, podrán ser parte de instancias de innovación tecnológica, como la carrera de energías renovables H2 Grand Prix. Un modelo formativo que potencia habilidades y competencias requeridas por el sector productivo.

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