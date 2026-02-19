Ranking 2025: estas son las carreras donde más cuesta titularse en Chile

En promedio, las carreras de pregrado en Chile se extienden más de un año por sobre su duración formal, según el informe 2025 del SIES.

En el papel, muchas carreras universitarias en Chile duran cinco años. En la práctica, no siempre es así. Algunas terminan extendiéndose bastante más allá de lo planificado, sumando varios semestres adicionales antes de que el título llegue finalmente a las manos del estudiante.

El último informe del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), titulado “Duración real y en exceso de los programas de educación superior”, elaborado por el Ministerio de Educación y disponible en su sitio oficial, entrega el dato central: en 2024, quienes se titularon de pregrado demoraron en promedio 2,09 semestres más de lo previsto en sus planes de estudio. Es decir, más de un año adicional antes de obtener el título. Pero no todas se alargan igual.

Las carreras que más se extienden

Las carreras del área científica aparecen entre las que más se extienden en promedio.

Las primeras posiciones del ranking superan ampliamente los cinco semestres adicionales. En la práctica, se trata de carreras que se extienden cerca de tres años por sobre su duración formal.

Estas son las diez carreras universitarias con mayor duración en exceso (en semestres). En la columna izquierda están los semestres de exceso (es decir, los que excedieron a la duración formal de la carrera) y en la columna izquierda su duración real.

Nombre carrera Semestres de exceso 2024 Duración Real 2024 1 Ingeniería Mecánica 6,40 14,99 2 Derecho 5,75 16,19 3 Ingeniería Civil Metalúrgica 5,56 17,09 4 Geología 5,52 16,17 5 Ingeniería en Electricidad 5,47 14 6 Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control 5,24 13,24 7 Antropología 4,72 14,59 8 Construcción Civil 4,7 14,06 9 Ingeniería en Minas 4,61 12,9 10 Química, Licenciado en Química 4,59 14,72

No siempre es cuestión de que “duren más”

Entre las primeras posiciones coinciden también algunas de las carreras con mayor duración real total. Ingeniería Civil Metalúrgica, Derecho y Geología superan los 16 semestres efectivos —más de ocho años en promedio— antes de la titulación.

Sin embargo, no todas las carreras largas aparecen en este ranking. Existen programas cuya duración real supera los 15 semestres efectivos —como varias ingenierías civiles, además de Medicina y Odontología— que no figuran entre las de mayor exceso.

La razón es estructural: su duración formal ya es más extensa desde el diseño curricular, por lo que la brecha entre lo planificado y lo efectivamente cursado es menor.

¿Y las que menos se alargan?

En el otro extremo aparecen varias pedagogías y algunas carreras específicas que muestran una diferencia mucho menor entre plan y realidad. Entre ellas destacan Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación Básica, ambas con poco más de un semestre adicional en promedio.

Foto: Raúl Zamora Villalobos. Ral Zamora Villalobos

También figuran Animación Digital, Administración Pública, Medicina, Publicidad y Pedagogía en Educación de Párvulos, todas con extensiones que rondan entre uno y poco más de un semestre extra.

¿Qué pasa en los institutos profesionales?

En los institutos profesionales (IP), la extensión también es significativa en algunas carreras. Entre los programas con mayor duración en exceso en 2024 —considerando aquellos con más de 100 titulados— destacan Ingeniería en Geomensura y Cartografía, Ingeniería en Prevención de Riesgos, Ingeniería en Minas, Construcción Civil e Ingeniería Mecánica, todas con más de tres semestres adicionales en promedio.

El fenómeno se produce en un contexto en que las carreras técnicas y profesionales han ganado matrícula en los últimos años, impulsadas por su empleabilidad y menores aranceles en comparación con algunas carreras universitarias tradicionales.

Las diez carreras de IP con mayor duración en exceso (en semestres) son:

Nº Nombre carrera Duración en Exceso 2024 Duración Real 2024 1 Ingeniería en Geomensura y Cartografía 4,08 12,08 2 Ingeniería en Prevención de Riesgos 3,62 11,62 3 Ingeniería en Minas 3,55 11,55 4 Construcción Civil 3,43 11,44 5 Ingeniería Mecánica 3,26 11,26 6 Kinesiología 2,96 12,96 7 Ingeniería en Telecomunicaciones 2,89 10,89 8 Ingeniería en Mecánica Automotriz 2,64 10,64 9 Ingeniería en Electricidad 2,59 10,59 10 Ingeniería en Metalurgia 2,56 10,56

En estos casos, además, la duración real total supera los 11 semestres efectivos, lo que equivale a más de cinco años y medio de estudio antes de la titulación.

Sin embargo, también existen carreras en IP con trayectorias largas pero menor brecha entre lo formal y lo real. Es el caso de Terapia Ocupacional y de Música, Canto o Danza, que registran duraciones reales superiores a los 10 semestres, pero con una extensión bastante más acotada respecto de su plan formal.

En el otro extremo, dentro de los IP también existen carreras donde la diferencia entre duración formal y real es mínima. Entre las profesionales con menor extensión en 2024 aparecen Ingeniería en Seguridad Privada, Administración Pública y Comunicación Audiovisual y/o Multimedia, todas con alrededor de un semestre adicional o menos.

En las carreras técnicas impartidas por IP, la brecha es aún más acotada. Técnico en Radiología y Radioterapia prácticamente no presenta extensión, mientras que Técnico en Laboratorio Clínico y Técnico en Podología registran diferencias inferiores a medio semestre adicional.

Aunque los mayores retrasos se concentran en ciertas ingenierías y carreras tradicionales, la sobreduración atraviesa todos los niveles del sistema, con intensidades distintas. La brecha entre lo planificado y lo efectivamente cursado sigue siendo una característica estructural de la educación superior chilena, con impacto directo en tiempo y costos para los estudiantes y sus familias.

En la práctica, una mayor duración implica también extender el uso de becas y créditos estudiantiles, cuyos beneficios suelen estar asociados a la duración formal de las carreras. Cuando el proceso se alarga, los estudiantes deben asumir costos adicionales o recurrir a nuevas alternativas de financiamiento.