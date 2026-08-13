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    11 años después de trágica pelea: muere Prichard Colón, boxeador que quedó en silla de ruedas tras sufrir golpes ilegales

    El puertorriqueño falleció a los 33 años tras luchar por más de una década con las secuelas de un hematoma subdural que sufrió en 2015, luego de que Terrel Williams le propinará impactos en la nuca en una pelea en Virginia.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Prichard Colón falleció a los 33 años.

    El mundo del boxeo está de luto tras la muerte de Prichard Colón, quien falleció a los 33 años. El puertorriqueño llevaba 11 años en silla de ruedas y enfrentando graves secuelas tras sufrir una lesión cerebral en 2015. La noticia fue confirmada por su entorno.

    Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, informó Richard Colón, su padre, a través de su cuenta de Facebook.

    “Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones”, añadió.

    El otrora pugilista protagonizó una lucha que trascendió los límites del cuadrilátero. “Un guerrero hasta el final”, señaló la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

    El 18 de octubre de 2015, Colón recibió diversos golpes ilegales, denominados como “golpes de conejo”, en la nuca. La acción provino por parte de Terrel Williams, en una pelea en Faifax, Virginia. Los impactos le provocaron un hematoma subdural que causó lesiones cerebrales irreversibles.

    El puertorriqueño era considerado como una de las grandes promesas del boxeo no solo de su país, sino que a nivel mundial. El exboxeador había entrado a dicha lucha con un registro invicto de 16-0, con 12 nocauts.

    Colón fue trasladado al Hospital Shepherd Institute de Atlanta, Georgia, donde estuvo en estado de coma. Sin embargo, desde aquel día, su vida cambió rotundamente. Nieves Meléndez, su madre, lo cuidó hasta el día de su muerte durante las 24 horas del día. El incidente es catalogado como uno de los más trágicos del boxeo profesional.

    La trágica pelea de Prichard Colón

    En plena pelea, Colón reclamó la intervención del árbitro Joe Cooper por distintos golpes ilegales de Williams. El réferi le descontó un punto al estadounidense, pero nada más. Finalmente, el puertorriqueño sería derribado en el noveno asalto y su equipo colgó los guantes para protegerlo. En el vestuario comenzó con los problemas, presentando mareos, vómitos y pérdida del conocimiento. Ahí se desplomó, en lo que fue el inicio de una pesadilla.

    Tras ser diagnosticado con un hematoma subdural, el pugilista permaneció en coma durante 221 días, en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta. Tras despertar, las evidentes secuelas neurológicas y motoras le impidieron retomar cualquier actividad normal. Quedó en silla de ruedas y requirió de cuidados permanentes.

    Su caso causó repercusión mundial. De hecho, después del incidente, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aplicó la denominada “Regla Prichard Colón” para reforzar la prohibición de los golpes a la nuca. En tanto, en 2021, la entidad nombró a Colón como campeón honorario mundial, distinción que incluyó la entrega de un cinturón verde y oro.

    En 2017, sus padres presentaron una demanda por más de US$ 50 millones contra el médico Richard Ashby, ubicado en ringside, y las promotoras HeadBangers Promotions y DiBella Enteraiment, por casos de negligencia médica y falta de protocolos para atender lesiones cerebrales.

    Por su parte, el Departamento de Regulación Profesional y Ocupacional de Virginia determinó que Williams no era responsable del incidente, resolución que fue criticada transversalmente por la familia del Colón y por el mundo del boxeo.

    Tras años de disputas procesales y un extenso y engorroso proceso, aún no existe fallo judicial ni un acuerdo por los 50 millones de dólares. El caso está sin resolver.

    Más sobre:BoxeoPolideportivoPrichard ColónTerrel WilliamsWBOCMB

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