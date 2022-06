48 horas después de ganar Roland Garros: Rafael Nadal aparece en muletas por su problema al pie

Rafael Nadal ya comenzó el tratamiento con el que busca reducir el dolor en su pie izquierdo. Tras dos semanas donde tuvo que inyectarse la zona afectada para dormirla y competir sin dolor, el español ha decidido inclinarse por una solución más a largo plazo.

Ya hace unos días había anunciado su decisión en una entrevista con un medio español. “No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento de radiofrecuencia y espero que me ayude para disminuir el dolor”, comentó.

Es este procedimiento el que hoy lo tiene con muletas y con un parche en la zona afectada. A menos de 48 horas de su grande número 22, el español ya piensa en el futuro, uno donde espera poder olvidarse de los dolores en su pie.

En esa misma entrevista, Nadal había explicado sus sensaciones respecto al tratamiento. “Si no fuéramos optimistas no lo haríamos. No sé sabe, vamos a ver lo que pasa. El objetivo es claro: hacer una radiofrecuencia en el nervio para conseguir que la sensación que tengo cuando juego con el pie dormido sea de una manera permanente. Si funciona, y me deja el nervio un poco tocado, se va a quitar un poco la sensibilidad del pie y se ha demostrado que podría jugar”, lanzó.