A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

Rigoberto Urán tendrá su propia carrera en Chile, el próximo 11 de abril.

El Giro de Rigo Chile es el motivo que hoy tiene conectada con el país a la leyenda colombiana del ciclismo Rigoberto Urán (38 años). Esta prueba se disputará el próximo 11 de abril y contemplará dos distancias, Desafío Cabildo (130 kilómetros) y Desafío La Ligua (80 kilómetros), para las que quedan 700 cupos disponibles.

El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y segundo en dos de las tres Grandes Vueltas de este deporte, en el Giro de Italia (dos veces) y en el Tour de Francia, cuenta a El Deportivo su presente y el entusiasmo por este inédito vinculo con el país.

¿Por qué elige Chile?

Nunca habíamos estado en Chile. Chile es un país que viene creciendo con el ciclismo recreativo, no profesional. Hay mucha gente que le gusta montar en bicicleta y es un evento competitivo, pero también es un evento familiar.

La prueba en Barranquilla generó múltiples ganancias. ¿Tiene alguna estimación de lo que pueda ocurrir en Chile?

En este primer evento, la idea es tratar de reunir al menos 2.000 ciclistas. Cuando nosotros iniciamos en Colombia, en 2018 el primer día tuvimos 1.700 ciclistas. Tuvimos 1.500 en 2024 en Medellín y ahorita en 2025, 8.000.

Usted mencionó que podía haber algunas estrellas del ciclismo acompañándolo en Chile. ¿Ya definió algún nombre?

Todavía la verdad no hemos hablado con ningún ciclista porque apenas estamos acá lanzándolo y todo. Pero sí esperamos tener algunos deportistas acá colombianos que nos puedan acompañar y ojalá también de otros de Europa.

Usted en un momento contó que decidió retirarse después de pararse a orinar con Vingegaard, Pogacar y Remco Evenepoel.

Pues, ya que a mí me gusta molestar mucho, me gusta mucho la alegría y todo. Una de ellas era esa, y ya la otra era también el tema familiar. Los hijos empiezan a crecer y todo. Entonces llega un momento en el que ya tienes que tomar una decisión. Además, entrenaba y no ganaba. Ya había cumplido mi ciclo en el circuito. Fueron 19 años.

¿Realmente es un indicador la distancia del chorrito como para determinar su potencia?

Claro, ¿a usted no le ha pasado? Los niños jóvenes orinan hasta allá, y, uno teniendo cierta edad, el chorro le acaba más cerca. Vaya a orinar y me avisa.

¿Fue muy duro darse cuenta de eso?

No, para nada, para nada. Soy una persona que ha aprendido a entender las cosas de la vida. Y si acabamos ahí es porque ya no hay nada que hacer. No era rentable en ese momento en el equipo, no era rentable para mí, con mi tiempo, con todo. Pero muchas veces hay que dar un paso al costado y dejar que siga la nueva generación.

¿Fue lo más importante para usted la plata en los Juegos Olímpicos o sus segundos lugares en las grandes vueltas?

Yo creo que la más importante para mí es haber estado en el podio del Tour de Francia en Paris 2017, con Christopher (Froome).

¿Cuál fue su momento más feliz arriba de la bicicleta?

Siempre que uno cruza la meta son momentos muy importantes. Cuando está en un podio. Los momentos más horribles es cuando está en un accidente, en una caída, en un hospital.

Justamente, ¿cuál fue el más terrible?

En 2019 en la Vuelta España, reventado totalmente. Pasé cuarenta días en una clínica.

¿Cuál es su visión con respecto al dopaje en el ciclismo?

Desde que haya dinero en el mundo, va a haber la trampa. En el ciclismo el dopaje siempre ha existido. Hoy en día hay entidades como la UCI que controlan demasiado los equipos, los controles que pasamos. La necesidad no es una excusa para doparse. Lo más importante es que hoy en día hay entidades de control muy grandes. Los equipos están muy comprometidos. Todos los deportistas.

¿Alguna vez alguien se le acercó para ofrecerle alguna sustancia?

No, eso depende de cada persona. Uno cuando conoce su capacidad, su cuerpo, sabe cuál es su límite y hasta ahí va.

¿Cómo fue su rivalidad con Nairo Quintana?

El mejor ciclista que ha tenido Colombia. Cada uno corría para sus equipos. Por más colombianos que fuéramos, cada uno corría por lo suyo. Entonces, digamos que tenemos un respeto, una buena amistad. Pero cuando uno está en competencia, cada uno corre por lo mismo.

¿Para usted cuál es el mayor talento en todo ámbito que ha salido de Colombia?

En la música, tenemos a Carlos Vives, Shakira... También, Fernando Botero, García Márquez; futbolistas, Falcao, James, Luis Díaz... No me puedo quedar con ninguno porque sería muy egoísta y muchos personajes han transformado la historia de Colombia, así que prefiero quedarme con todos.

¿Cómo podría resumir su carrera?

Una carrera carrera importante. Una carrera que no fue capaz de consolidar un gran triunfo, pero duró muchos años. Diecinueve años en un equipo profesional, disfrutando de muchas carreras, compitiendo, con muchos podios importantes y una trayectoria...

¿Le queda algún anhelo por cumplir?

Todos los días tenemos sueños, pero yo no cuento los sueños a nadie. Porque si de pronto no lo cumplo, me dicen que soy un bobo, jajaja.