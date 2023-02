A Gustavo Quinteros no le complica el castigo tras sus dichos contra Véjar: “No influye para nada; de arriba se ve mejor el partido”

Durante el mediodía de este viernes, Gustavo Quinteros se presentó a la conferencia de prensa previa al duelo que enfrentará a Colo Colo con Ñublense, el día lunes a las 20:00, partido que tuvo que ser postergado debido a los incendios que afectan a la zona sur de Chile.

Al comienzo, el adiestrador se refirió a las recientes incorporaciones que presentó el club en el cierre del mercado de traspasos: “Estoy muy conforme con todos los jugadores que llegaron, reemplazamos a casi todos los que se fueron, solo nos faltó reemplazar a Opazo. Supongo que esperaremos a mitad de año, cuando se abra el libro de traspasos, mientras tanto trabajamos con los chicos del club”.

A continuación, el estratega trasandino señaló el siguiente paso para las incorporaciones del equipo: “Falta que se acostumbren al sistema de juego y que conozcan a sus compañeros, lo cual nos va a llevar un tiempo. Espero que para la fecha 15 más o menos estemos al 100 por ciento y podamos repetir lo que hicimos en el torneo pasado”.

Respecto a los refuerzos ofensivos que sumaron los albos (Fabián Castillo y Carlos Palacios), el adiestrador comentó el estado físico en que se encuentran: “Castillo está muy bien, supongo que ya está para los 90 minutos. A Palacios le falta un poco más, y por ahora necesitamos jugadores que estén al 100 por ciento para los 90′”.

Posteriormente, al director técnico se le consultó sobre la posibilidad de ver a Darío Lezcano o Matías de los Santos como titulares para el duelo frente a Ñublense, ante lo cual respondió: “Quizá no están para 90 minutos porque recién llegaron. Yo no quiero apurarlos porque podemos sufrir alguna consecuencia muscular o cualquier situación, quiero que se pongan bien y, después, sí poder usarlos a todos”.

Respecto al duelo frente a los Diablos Rojos, al DT se le preguntó por su negativo historial registrado contra Ñublense, a lo que contestó: “Nosotros no pensamos en ganarle a un equipo en específico, tratamos de pensar en formar a un equipo capaz de salir campeón. Hay momentos en que, quizá, el equipo no estaba al 100 por ciento y por ahí hay un motivo”.

Seguido de esto, Quinteros se mostró completamente relajado e incluso sarcástico frente a la sanción que se le otorgó por sus dichos contra el árbitro Fernando Véjar en la Supercopa. El entrenador expresó: “La suspensión no influye para nada, es más, de arriba se ve mejor el partido, así que voy a hacer mejor los cambios y demás, aunque no puedo hablar, pero por telepatía me comunico”.

Más adelante, al argentino se le preguntó si cree que Ñublense llega reducido futbolísticamente al enfrentamiento a causa de los incendios en la Región de Ñuble, ante lo que respondió: “No, porque tienen un funcionamiento ya adquirido. El equipo viene jugando bien y ganaron. Nosotros estamos disminuidos, tenemos muchos cambios, jugadores que llegaron tarde. Los momentos de los equipos no son los ideales”.

Hacia el final de la instancia, el estratega se mostró abierto a recibir a Arturo Vidal en el equipo, en base a la situación que vive el volante en Brasil. Quinteros expresó: “Sería fantástico que Arturo pueda volver a su casa. Tiene las puertas abiertas. Es un jugador muy importante que sería de mucha ayuda y valor para Colo Colo”.

Finalmente, el técnico se refirió a la posición de lateral derecho, un lugar del campo que el club no fue capaz de reforzar. Ante las posibilidades que se manejan para esta zona, señaló: “Estamos trabajando con los dos chicos que tenemos en el club para esa posición, Jeyson (Rojas) y Bruno (Gutiérrez), pero también manejamos la opción de César (Fuentes), que en divisiones inferiores jugó mucho de lateral derecho, tiene más experiencia y recorrido”.