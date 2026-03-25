A la caza de Ferguson: el nuevo récord que pesigue Pep Guardiola tras ganar la Copa de la Liga con el Manchester City. Foto: @mancity

Pep Guardiola agiganta su leyenda en el Manchester City. Con el título de la Copa de la Liga, conseguida con la victoria de los ciudadanos por 2-0 ante el Arsenal, el técnico consiguió su 40° trofeo como entrenador. “Todavía disfruto mucho de ganar”, declaró el entrenador después de la final.

Casi la mitad de sus copas las ha levantado con el cuadro inglés. Son 19 las veces que ha sido campeón con el City. Antes sumó 14 en el Barcelona y siete en el Bayern Múnich.

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Con este título, el técnico catalán continúa acercándose al registro histórico del escocés Alex Ferguson, quien se retiró en 2013 con un total de 49 trofeos oficiales obtenidos en el Aberdeen y el Manchester United. Hasta la fecha, ningún entrenador ha superado esa cifra.

En la lista de DT con más títulos en la historia del fútbol profesional, Ferguson se mantiene en el primer lugar con 49 conquistas. Guardiola ocupa la segunda posición con 40. Más atrás aparecen el rumano Mircea Lucescu con 35 títulos, el ucraniano Valeriy Lobanovskyi con 33 y el italiano Carlo Ancelotti con 31.

La distancia actual entre el español y el escocés es de nueve trofeos. Desde su llegada al Manchester City, el entrenador español ha mantenido un promedio cercano a dos títulos por temporada, lo que proyecta la posibilidad de alcanzar el récord en los próximos años si mantiene su ritmo competitivo.

El período de Guardiola en el Manchester City coincide con el ciclo más exitoso en la historia de la institución. El principal hito se produjo en la temporada 2022-23, cuando el equipo obtuvo el triplete compuesto por la Premier League, la Champions League y la FA Cup. La obtención de la Liga de Campeones en esa campaña significó el primer título del club en la principal competencia europea.

El reciente triunfo en la Copa de la Liga se produjo semanas después de la eliminación del Manchester City ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions. En ese contexto, el entrenador valoró el significado del título. “¿Qué puedo decir? Siempre que ganas un trofeo es importante. Fue especial porque hemos tenido dos semanas difíciles”, declaró Guardiola tras el encuentro.

El técnico también se refirió al desarrollo del partido frente al Arsenal. “Hoy fue un verdadero desafío y nadie daba nada por nosotros. Pero fuimos reconocibles y demostramos nuestro nivel contra el mejor equipo del mundo ahora mismo. No podía creer lo que hicimos durante la segunda mitad contra el Arsenal, pero lo hicimos”, afirmó.

El triunfo permitió al Manchester City alcanzar su novena Copa de la Liga y situarse a una del récord histórico que posee el Liverpool en esa competición. Guardiola se convirtió en el entrenador con más títulos en la historia del torneo, con cinco conquistas, superando a técnicos como Brian Clough, Ferguson y José Mourinho.

“Una quinta Copa de la Liga en 10 años no está nada mal. Cada vez que ganas un título parece más difícil que antes. Es realmente difícil por muchas razones”, indicó el entrenador tras la final. El registro alcanzado también permitió al técnico asegurar que no finalizará la temporada sin títulos, escenario que habría significado encadenar dos campañas consecutivas sin trofeos por primera vez en su carrera profesional.

Pese a que se acerca al récord, el propio técnico ha planteado que su ciclo en el club inglés tendrá un descanso. “Sé que después de esta etapa en el City voy a dejarlo. Está más que decidido. No sé cuánto tiempo voy a estar sin trabajar. Pero voy a parar”, señaló Guardiola. Su vínculo actual se extiende hasta 2027.