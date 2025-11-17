“A menudo me tocaba el cu...”: Haaland revela la estrategia que utilizó Mancini para intentar frenarlo en las Eliminatorias

La selección de Noruega se impuso a Italia en las Eliminatorias europeas.

Este fin de semana se jugó una jornada clave por acceder al Mundial de Norteamérica 2026 en Europa. El duelo entre Italia y Noruega en Milán determinaría a un nuevo clasificado a la competencia.

La Azzurra necesitaba golear para pasar al primer puesto por la diferencia de goles, pero al final los Vikingos Rojos se impusieron por 4-1 con un doblete de Erling Haaland, su principal figura.

Tras la victoria, el delantero del Manchester City aprovechó de celebrar el logro y dio a conocer una situación que vivió en el partido que, tal como apuntó, acabó motivándolo a convertir.

“Me siento orgulloso de mi país, que no ha participado en un gran torneo desde que nací”, comenzó señalando a la transmisión oficial del encuentro

“Ahora, sin embargo, predomina el alivio, porque sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que gran parte del destino de nuestro equipo dependía de mí. Ahora puedo disfrutar un poco de la alegría de nuestra gente”, continuó.

“Es un resultado maravilloso para todos los noruegos: tras la victoria en San Siro, todos los grandes equipos saben que somos impredecibles y que podemos lograr cosas extraordinarias”, lanzó.

Claro que para poder inscribirse en el marcador debió enfrentar la implacable marca de Gianluca Mancini. De hecho, el ariete acusó que el defensor ocupó técnicas extrafutbolísticas para intentar desconcertarlo.

“Mancini siempre estaba encima de mí, a menudo me tocaba el culo. En un momento dado, me cansé y le grité: ‘¿Qué estás haciendo?’. Pero luego le di las gracias porque me motivó permitiéndome marcar dos goles”, afirmó.

Así, Noruega completó una fase clasificatoria perfecta, con ocho victorias en ocho partidos, 37 goles a favor y solamente cinco en contra. 16 de esos tantos, casi la mitad de todo el equipo, los convirtió el ex Borussia Dortmund, que le sacó ocho de ventaja en la tabla de goleadores a Harry Kane.

La desazón de Gennaro Gattuso

El contraste de la felicidad de Erling Haaland por avanzar al Mundial es la preocupación que manifestó el técnico de la selección Italiana, Gennaro Gattuso, ante la posibilidad de volver a quedar fuera de un Mundial si no se imponen en el repechaje.

“Es preocupante, sería hipócrita si dijera lo contrario. Ahora no nos veremos en tres meses, aunque no hace falta ser un genio para darse cuenta de que hoy hemos aprendido una lección”, comenzó indicando.

“No podemos perder un partido así por 4 a 1. Hay jugadores en contra que pueden darle la vuelta en cinco minutos. El tercer gol es el que más me molesta, pero tenemos que mirar hacia adelante. No podemos pretender no permitir ni un solo tiro a puerta, pero debemos ser capaces de reaccionar cuando los haya, no como lo hicimos hoy”, continuó.

“No debemos tener tanto miedo ni retroceder, ya que ante el primer revés perdemos la confianza. Si tienes miedo de cometer un error, juegas con el freno de mano puesto, y eso no nos lo podemos permitir”, admitió.

“Pedimos disculpas a la afición y asumimos la responsabilidad. Este era un partido muy importante para mí hoy; nos enfrentábamos a un equipo fuerte y ganar podría habernos dado el impulso mental necesario para dar el siguiente paso. Fallamos. No podemos derrumbarnos y pasar una vergüenza como la que sufrimos hoy ante la primera dificultad”, agregó.