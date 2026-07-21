Al ritmo de “Muchachos”: así fue la llegada de Argentina a Buenos Aires tras perder la final del Mundial

Este lunes, la albiceleste volvió a su país luego de perder el domingo la final de la Copa del Mundo ante España en Nueva Jersey, en un duelo en el que fueron dominados.

A pesar de que la campaña no fue igual que hace cuatro años, cuando retornaron de Qatar con la copa entre sus brazos, el equipo que dirige Lionel Scaloni aterrizó en Buenos Aires con una ceremonia simbólica, con alfombra roja y música.

Fueron recibidos por el Regimiento de Granaderos al ritmo de la canción “Muchachos”, que se popularizó justamente en el torneo disputado en 2022. La delegación argentina comenzó a bajar del avión y los primeros en hacerlo fueron el presidente de la AFA Chiqui Tapia, el mencionado estratega Lionel Scaloni y el defensor Nicolás Otamendi.

Luego continuaron bajando uno a uno y algunos futbolistas lo hicieron con sus hijos, como el caso de Dibu Martínez, que salió con su hija en sus brazos. Los rostros de los jugadores, en general, eran de cansancio, por el viaje y por todas las emociones que vivieron en las últimas horas.

Foto: selección de Argentina en X.

Luego se subieron a un bus descapotable y recorrieron bajo la lluvia las calles de Buenos Aires hasta el predio de la selección. Durante el camino, la gente salió a las calles para agradecerle al equipo.

¿Y Messi?

Otamendi era el representante del plantel en la bajada de los jugadores. Cabe destacar que Lionel Messi, el capitán de la albiceleste, no viajó a Argentina.

Hasta hace algunas horas se había mantenido en silencio después de la final perdida, pero durante la tarde de este lunes publicó un mensaje e redes sociales: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, añadió.

Pero Messi no fue el único que no viajó de vuelta a Argentina. Tampoco lo hicieron Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso