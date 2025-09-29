SUSCRÍBETE
El Deportivo

Alejandro Tabilo da el primer paso y queda a un triunfo del cuadro principal del Masters de Shanghái

El tenista chileno venció a Jie Cui por parciales de 6-3 y 7-5 en la primera ronda de la fase clasificatoria.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Alejandro Tabilo se mete en la ronda final en la qualy del Masters de Shanghái.

Alejandro Tabilo (72° ATP) comenzó con el pie derecho su participación en la qualy del Masters 1.000 de Shanghái, en China. El tenista nacional superó este lunes al local Jie Cui (308°) por 6-3 y 7-5, en un partido que se extendió por casi dos horas y que le permite acercarse al cuadro principal del certamen asiático.

El zurdo, que sigue con su exigente gira por Asia, impuso sus condiciones desde el inicio. En el primer set logró un quiebre que le permitió controlar el ritmo y cerrar con autoridad. En el segundo parcial debió trabajar más: el jugador chino elevó su nivel y llevó el marcador al límite, pero Tabilo resistió la presión en los momentos clave y abrochó la victoria en sets corridos.

Tabilo, celebrando.

Con este resultado, Jano quedó a un paso de ingresar al main draw del torneo, uno de los eventos más importantes de la gira asiática y que reparte valiosos puntos para el ranking. En la última ronda de la fase clasificatoria se enfrentará al francés Harold Mayot (150°), quien derrotó al chino Fajing Sun (225°) por 7-5 y 6-3.

El duelo entre Tabilo y Mayot está programado para la madrugada de este martes 30 de septiembre, a partir de la 1:00 hora chilena. El ganador obtendrá un boleto al cuadro principal, donde esperan varios de los mejores jugadores del circuito.

Para el chileno, que busca mantenerse en el top 80, un triunfo sería clave en sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en el ranking.

