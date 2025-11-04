Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis

El invicto de Alejandro Tabilo (89º) ante Novak Djokovic (5º) llegó a su fin. En un partido lleno de nervios por ambos lados, la leyenda se impuso al chileno por 7-6(3) y 6-1 y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Atenas, estación previa al Torneo de Maestros que cierra la temporada.

La presión para Nole no era menor. Primero, porque enfrentaba a un rival como el chileno que lo había puesto en ridículo tenísticamente hablando en las dos ocasiones anteriores —en los Masters 1000 de Roma 2024 y Montecarlo 2025—. Y, segundo, porque el certamen helénico es organizado por su familia, mudándose a la capital griega tras los conflictos con el gobierno serbio.

En su nuevo país adoptivo y con su nuevo público, el balcánico se empeñó en mejorar su imagen ante Ale, en un partido en el que ambos no se vieron del todo finos con sus tiros, pero que terminó definiéndose por la jerarquía de la leyenda del tenis mundial.

En el comienzo, el zurdo salvó dos puntos de quiebre de forma magistral, siendo la mayor zozobra que pasó hasta el tie break, donde el de Belgrado sacó lo mejor de su tenis y de su experiencia para sacar adelante el capítulo. El eufórico festejo del dueño de casa demostró que para él no era algo más este partido.

El desplome

La segunda manga mostró a Djokovic con muestras de cansancio después del gran esfuerzo que le significó el capítulo anterior. Aun así logró salvar un punto de quiebre en el juego inicial frente a un Tabilo que seguía combinando aciertos con errores.

Mientras el exnúmero uno del mundo parecía que se desplomaba de cansancio, sus increíbles golpes decían lo contrario. Cada vez que se vio complicado, sacó verdaderos garrotazos a las líneas que dejaron sin muchas opciones al pupilo de Horacio Matta.

Esa presión que el europeo puso sobre el nacional lo llevó a cometer errores, lo que se tradujo en el primer quiebre del partido en el cuarto juego. El chileno cedió en cero su saque y con eso sus posibilidades de mantenerse a flote en el encuentro.

Los esfuerzos de Tabilo fueron insuficientes, se fue quedando sin fuerzas ni precisión y eso Nole, que a sus 38 años sabe claramente cuándo atacar, lo olfateó a la perfección. Ya triunfante en esa batalla mental, el máximo ganador de torneos de Grand Slam cerró el partido con mucha jerarquía, sumando su primera victoria frente al chileno que sigue conservando su hegemonía, aunque ahora un poco más estrecha.

“Fue muy importante este partido frente a Tabilo, a quien nunca pude derrotar, era un partido muy difícil. Hubo mucha tensión en la previa del partido porque nunca lo había vencido, fue muy importante la energía de la gente durante todo el partido”, reconoció Djokovic tras el encuentro.

“Me siento como en casa, meses atrás me vine con mi familia. Estoy muy emocionado de estar en Grecia, amo a la gente, estoy muy cómodo. La conexión, la cultura, las experiencias y la hospitalidad son muy grandes y todo lo que he recibido”, añadió el serbio, ganándose la ovación del público local.