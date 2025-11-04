OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis

A pesar de jugar un buen primer set, el tenista nacional no pudo ante la superioridad del exnúmero uno del mundo y se despidió en los octavos de final del certamen griego.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay

El invicto de Alejandro Tabilo (89º) ante Novak Djokovic (5º) llegó a su fin. En un partido lleno de nervios por ambos lados, la leyenda se impuso al chileno por 7-6(3) y 6-1 y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Atenas, estación previa al Torneo de Maestros que cierra la temporada.

La presión para Nole no era menor. Primero, porque enfrentaba a un rival como el chileno que lo había puesto en ridículo tenísticamente hablando en las dos ocasiones anteriores en los Masters 1000 de Roma 2024 y Montecarlo 2025. Y, segundo, porque el certamen helénico es organizado por su familia, mudándose a la capital griega tras los conflictos con el gobierno serbio.

En su nuevo país adoptivo y con su nuevo público, el balcánico se empeñó en mejorar su imagen ante Ale, en un partido en el que ambos no se vieron del todo finos con sus tiros, pero que terminó definiéndose por la jerarquía de la leyenda del tenis mundial.

En el comienzo, el zurdo salvó dos puntos de quiebre de forma magistral, siendo la mayor zozobra que pasó hasta el tie break, donde el de Belgrado sacó lo mejor de su tenis y de su experiencia para sacar adelante el capítulo. El eufórico festejo del dueño de casa demostró que para él no era algo más este partido.

El desplome

La segunda manga mostró a Djokovic con muestras de cansancio después del gran esfuerzo que le significó el capítulo anterior. Aun así logró salvar un punto de quiebre en el juego inicial frente a un Tabilo que seguía combinando aciertos con errores.

Mientras el exnúmero uno del mundo parecía que se desplomaba de cansancio, sus increíbles golpes decían lo contrario. Cada vez que se vio complicado, sacó verdaderos garrotazos a las líneas que dejaron sin muchas opciones al pupilo de Horacio Matta.

Esa presión que el europeo puso sobre el nacional lo llevó a cometer errores, lo que se tradujo en el primer quiebre del partido en el cuarto juego. El chileno cedió en cero su saque y con eso sus posibilidades de mantenerse a flote en el encuentro.

Los esfuerzos de Tabilo fueron insuficientes, se fue quedando sin fuerzas ni precisión y eso Nole, que a sus 38 años sabe claramente cuándo atacar, lo olfateó a la perfección. Ya triunfante en esa batalla mental, el máximo ganador de torneos de Grand Slam cerró el partido con mucha jerarquía, sumando su primera victoria frente al chileno que sigue conservando su hegemonía, aunque ahora un poco más estrecha.

“Fue muy importante este partido frente a Tabilo, a quien nunca pude derrotar, era un partido muy difícil. Hubo mucha tensión en la previa del partido porque nunca lo había vencido, fue muy importante la energía de la gente durante todo el partido”, reconoció Djokovic tras el encuentro.

“Me siento como en casa, meses atrás me vine con mi familia. Estoy muy emocionado de estar en Grecia, amo a la gente, estoy muy cómodo. La conexión, la cultura, las experiencias y la hospitalidad son muy grandes y todo lo que he recibido”, añadió el serbio, ganándose la ovación del público local.

Más sobre:TenisATP 250 de AtenasNovak DjokovicAlejandro Tabilo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

Puro Antojo: el sabor gourmet en tu mesa

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”
Chile

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

“Escuché que él quería preocuparse de todos los estudiantes”: Jara por postura de Artés sobre alumnos involucrados en disturbios

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio
Negocios

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

Sernac inicia procedimiento voluntario colectivo con Western Union por problemas en el envío de dinero al extranjero

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis
El Deportivo

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis

Marcelo Salas explota contra el plantel de Deportes Temuco: “Que viajen 20 horas hasta Copiapó, como muchos equipos”

Mundial Sub 17: Venezuela da la sorpresa y golea a Inglaterra en Qatar

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?
Cultura y entretención

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Carteles asesinan a alcalde en México y reavivan polémica sobre cómo combatirlos

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló