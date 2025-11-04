“Es el peor rival posible; su kriptonita”: la reacción de la prensa europea al choque entre Tabilo y Djokovic en Atenas.

Alejandro Tabilo (89°) choca ante Novak Djokovic (5°) en los octavos de final del ATP de Atenas. El tenista chileno se medirá ante la leyenda serbia por tercera vez en su carrera. Lo sorprendente es que el registro le favorece con holgura. Hasta ahora, el nacional ha vencido dos veces a Nole. Un registro que comparte solo Marat Safin y Jiri Vesely, quienes han enfrentado dos o más veces al serbio sin perder.

Hasta ahora, se midieron en el Masters 1000 de Roma en 2024, donde Tabilo se impuso por 6-2 y 6-3. Luego se vieron las caras este año en el Masters de Montecarlo, donde el zurdo ganó por 6-3 y 6-4.

Este historial llama la atención de la prensa europea. En el Viejo Continente miran con cuidado el enfrentamiento entre el serbio y el chileno, dándole potentes calificativos al nacido en Canadá.

Tabilo se medirá ante Djokovic en Atenas. . Por @TeamChile_COCH

“Djokovic tendrá el peor rival posible para su estreno en el ATP Atenas 2025”, lanzó Punto de Break.

“Novak Djokovic vuelve a la competición en el ATP Atenas 2025 este martes 4 de noviembre y lo hará ante uno de los peores rivales posibles, Alejandro Tabilo. El chileno no solo ya sabe lo que es jugar ante el serbio, sino que le ha ganado las dos veces que se han visto las caras”, añaden.

“El próximo rival de Novak Djokovic es su kriptonita”, titulan en Daily Express. Mientras que en ESPN hablan de la “bestia negra” de Nole.

Tabilo, en tanto, anticipó su partido ante el balcánico. “He jugado en el US Open en el Estadio Arthur Ashe, y me siento un poco como en ese ambiente. Estoy muy emocionado por jugar, incluso con Djokovic ahí, va a ser una locura”, dijo el zurdo.