¿En qué puestos quedaron?: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo sufren duras caídas en el ranking ATP

La nueva actualización del ranking ATP no ha encontrado de la mejor manera a los tenistas nacionales. En una semana con poca actividad, solo Alejandro Tabilo disputó encuentros y fue poco productivo, pues este se despidió en la primera ronda del Challenger de Bratislava.

Por otro lado, Christian Garin y Tomás Barrios no tuvieron actividad, así como Nicolás Jarry que tras sufrir una lesión no podrá estar en las canchas hasta la próxima temporada.

Todo lo anterior explica la caída que tuvieron las principales cartas nacionales del Tenis. Tabilo sigue siendo la primera raqueta del país, pero tras una caída de siete lugares ahora aparece en el puesto 89° del mundo.

La misma cantidad de escalones fue lo que bajó Nicolás Jarry que ahora se instala en el lugar 120° y dos posiciones más abajo aparece Tomás Barrios (122°).

Los puntos positivos los entregan Christian Garin, quien a pesar de no jugar logró subir una posición para ahora pasar a ocupar el 104° lugar y seguir en su lucha por volver a ingresar dentro de los 100 mejores del planeta.

Matías Soto también tuvo un alza de cuatro ubicaciones y es el nuevo 275° de la clasificación, cerrando el top 5 nacional.

Sinner recupera el número 1

El italiano Jannik Sinner consiguió este fin de semana coronar una campaña perfecta en el Masters de París y terminó quedándose con el título sin ceder ningún set en el torneo.

En la final se impuso por 6-4 y 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime, lo que le permitió recuperar el primer puesto de la clasificación ATP.

“Fue un partido intenso y sabíamos lo que estaba en juego”, declaró Sinner tras el encuentro. “Estoy muy contento, los últimos meses han sido increíbles. Hemos trabajado mucho y ver estos resultados me hace feliz. Ahora queda Turín y vamos a dar todo”, añadió.

“Gracias a mi equipo por empujarme hasta los límites. Ha sido una semana increíble y un desempeño increíble en los últimos meses. Siempre tratamos de mejorar como jugador y ver estos resultados de alto nivel de tenis. Estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, complementó.

De esta manera desplazó al segundo puesto al español Carlos Alcaraz. El top 5 lo completan el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Taylor Fritz y el serbio Novak Djokovic.

Más abajo también se reordenó el listado. Ben Shelton ahora aparece en el sexto lugar tras desplazar al australiano Alex de Miñaur. Por otro lado, el finalista en París Felix Auger-Allassime escaló hasta el octavo puesto, desplazando a Lorenzo Musetti y Casper Ruud que ahora cierra el top 10.

El Top 5 de Chile

89 Alejandro Tabilo (-7) 696 puntos

104 Christian Garin (+1) 614 puntos

120 Nicolás Jarry (-7) 501 puntos

122 Tomás Barrios (-5) 500 puntos

275 Matías Soto (+4) 196 puntos

El Top 10 mundial