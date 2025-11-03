OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

¿En qué puestos quedaron?: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo sufren duras caídas en el ranking ATP

Uno de los pocos puntos positivos en la nueva actualización de la clasificación la tuvo Christian Garin que sigue acercándose al top 100.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La nueva actualización del ranking ATP no ha encontrado de la mejor manera a los tenistas nacionales. En una semana con poca actividad, solo Alejandro Tabilo disputó encuentros y fue poco productivo, pues este se despidió en la primera ronda del Challenger de Bratislava.

Por otro lado, Christian Garin y Tomás Barrios no tuvieron actividad, así como Nicolás Jarry que tras sufrir una lesión no podrá estar en las canchas hasta la próxima temporada.

Todo lo anterior explica la caída que tuvieron las principales cartas nacionales del Tenis. Tabilo sigue siendo la primera raqueta del país, pero tras una caída de siete lugares ahora aparece en el puesto 89° del mundo.

La misma cantidad de escalones fue lo que bajó Nicolás Jarry que ahora se instala en el lugar 120° y dos posiciones más abajo aparece Tomás Barrios (122°).

Los puntos positivos los entregan Christian Garin, quien a pesar de no jugar logró subir una posición para ahora pasar a ocupar el 104° lugar y seguir en su lucha por volver a ingresar dentro de los 100 mejores del planeta.

Matías Soto también tuvo un alza de cuatro ubicaciones y es el nuevo 275° de la clasificación, cerrando el top 5 nacional.

Sinner recupera el número 1

El italiano Jannik Sinner consiguió este fin de semana coronar una campaña perfecta en el Masters de París y terminó quedándose con el título sin ceder ningún set en el torneo.

En la final se impuso por 6-4 y 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime, lo que le permitió recuperar el primer puesto de la clasificación ATP.

“Fue un partido intenso y sabíamos lo que estaba en juego”, declaró Sinner tras el encuentro. “Estoy muy contento, los últimos meses han sido increíbles. Hemos trabajado mucho y ver estos resultados me hace feliz. Ahora queda Turín y vamos a dar todo”, añadió.

“Gracias a mi equipo por empujarme hasta los límites. Ha sido una semana increíble y un desempeño increíble en los últimos meses. Siempre tratamos de mejorar como jugador y ver estos resultados de alto nivel de tenis. Estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, complementó.

De esta manera desplazó al segundo puesto al español Carlos Alcaraz. El top 5 lo completan el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Taylor Fritz y el serbio Novak Djokovic.

Más abajo también se reordenó el listado. Ben Shelton ahora aparece en el sexto lugar tras desplazar al australiano Alex de Miñaur. Por otro lado, el finalista en París Felix Auger-Allassime escaló hasta el octavo puesto, desplazando a Lorenzo Musetti y Casper Ruud que ahora cierra el top 10.

El Top 5 de Chile

  • 89 Alejandro Tabilo (-7) 696 puntos
  • 104 Christian Garin (+1) 614 puntos
  • 120 Nicolás Jarry (-7) 501 puntos
  • 122 Tomás Barrios (-5) 500 puntos
  • 275 Matías Soto (+4) 196 puntos

El Top 10 mundial

  1. Jannik Sinner (+1) 11.500 puntos
  2. Carlos Alcaraz (-1) 11.250 puntos
  3. Alexander Zverev 5.560 puntos
  4. Taylor Fritz 4.735 puntos
  5. Novak Djokovic 4.580 puntos
  6. Ben Shelton (+1) 3.970 puntos
  7. Alex de Miñaur (-1) 3.935 puntos
  8. Felix Auger-Allassime (+2) 3.845 puntos
  9. Lorenzo Musetti (-1) 3.685 puntos
  10. Casper Ruud (-1) 3.235 puntos

Lee también:

Más sobre:TenisRanking ATPNicolás JarryAlejandro TabiloChristian GarinTomás BarriosMatías Soto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué el dólar está tan alto si el cobre está en récords?

Farmacéutica Eli Lilly anuncia millonaria inversión para incrementar su capacidad de hacer píldoras para bajar de peso

Ministerio de Seguridad y Carabineros inauguran Observatorio de Control del Orden Público de Ameripol

Tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: Couble acusa que Matthei “actúa con la encuesta en la mano”

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Gajardo por cuestionamientos al Plan Nacional de Búsqueda: “Busca entregar verdad, justicia y memoria, que es todo lo contrario a la venganza”

Lo más leído

1.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

2.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

5.
Puma sorprende a un hombre mientras pescaba en un lago en Torres del Paine

Puma sorprende a un hombre mientras pescaba en un lago en Torres del Paine

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Croacia por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Croacia por el Mundial Sub 17

Dónde ver en vivo a Sudáfrica vs. Bolivia por el Mundial Sub 17

Dónde ver en vivo a Sudáfrica vs. Bolivia por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Ministerio de Seguridad y Carabineros inauguran Observatorio de Control del Orden Público de Ameripol

Tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda: Couble acusa que Matthei “actúa con la encuesta en la mano”

¿Por qué el dólar está tan alto si el cobre está en récords?
Negocios

¿Por qué el dólar está tan alto si el cobre está en récords?

Farmacéutica Eli Lilly anuncia millonaria inversión para incrementar su capacidad de hacer píldoras para bajar de peso

Presupuesto: Grau dice que la oposición “está renunciando a hacer su trabajo legislativo” y también arremete contra Kast

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico
Tendencias

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

¿En qué puestos quedaron?: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo sufren duras caídas en el ranking ATP
El Deportivo

¿En qué puestos quedaron?: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo sufren duras caídas en el ranking ATP

Esteban Paredes rompe el silencio tras el castigo contra Santiago Morning: “No sé quiénes son los jueces”

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”
Cultura y entretención

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua
Mundo

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua

Ministro de Justicia francés justifica su visita a Sarkozy en prisión: “Hago mi trabajo”

Aumentan a cerca de 20 los muertos y a 320 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”