Alfredo Stöhwing aborda la dura sanción a Arturo Vidal y se refiere al futuro de Lucas Cepeda en Colo Colo

En Colo Colo se han vivido días convulsionados. El domingo, cayeron ante Audax Italiano por 2-1 y sufrieron la expulsión de Arturo Vidal. Al volante le dieron dos fechas de castigo debido a la actitud que tuvo con el árbitro Fernando Véjar.

El mediocampista no estará en los clásicos ante la U y la UC. En Blanco y Negro no ocultan su frustración por la situación. “Es una lástima perderlo en dos partidos tan importantes. Yo no estaba en la cancha, no tengo los antecedentes exactos, así que es difícil decir si se equivocó o no. Pero obviamente que no es lo ideal. Hay que evitar las expulsiones”, dijo Alfredo Stöhwing, director de la concesionaria.

Stöhwing, en la presentación de Arturo Vidal. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

El expresidente de ByN abordó varias materias. Por ejemplo, se refirió a la posible salida de Lucas Cepeda, la cual fue reconocida antes por Aníbal Mosa y Jorge Almirón. “No tengo ninguna información al respecto. Tampoco conozco la opinión del técnico ni de la gerencia deportiva, así que primero hay que analizar bien los antecedentes”, señaló.

“No he pensado en las condiciones en las que Lucas se podría ir. Lo ideal es que no se vaya, pero como está rindiendo de manera extraordinaria, no me sorprendería que haya ofertas. Ojalá que se quede. A mí me gusta que el plantel inicial complete toda la temporada”, añadió.

Por otro lado, el ingeniero habló del complicado año que ha tenido Colo Colo, marcado por la campaña irregular, pero también por los escándalos extradeportivos. “Obviamente que hemos tenido muchos problemas que han afectado el rendimiento. Pero no creo que sea un tema de jugadores, porque tenemos un plantel bastante grande, uno de los más completos. Creo que es una cuestión de funcionamiento general a nivel institucional”, concluyó.