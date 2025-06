Aníbal Mosa reconoce la posible salida de Lucas Cepeda de Colo Colo: “Nos gustaría quedarnos con un porcentaje”

El futuro de Lucas Cepeda genera dudas. El delantero ha tenido un buen pasar en Colo Colo y en la Selección, por lo que ha provocado el interés de clubes extranjeros. Sin embargo, en Blanco y Negro optan por la cautela a la hora de abordar su futuro, reconociendo que la chance de que para es concreta.

“Efectivamente muchos clubes han hecho saber que les interesa contar con Lucas, pero la verdad es que a nosotros no nos ha llegado ninguna propuesta seria, aunque creemos que es por el momento”, señaló Aníbal Mosa, el presidente de la concesionaria.

En esa línea, el sureño no descartó una venta en el corto plazo. “Nosotros estamos esperando primero tener una propuesta arriba de la mesa y obviamente que nos gustaría tener un porcentaje para una futura reventa de Lucas”, dijo.

Cepeda lleva un año y medio en Colo Colo. Photosport

Una eventual salida de Cepeda generaría cambios en el plantel. “Primero tenemos que ver cuáles son las reales intenciones por algunos jugadores nuestros. Una vez que tengamos eso, ya tenemos conversaciones con el técnico para ver de qué manera se pueden reemplazar”, comentó el empresario.

“Nosotros no queremos despotenciar el equipo. Aquí se ha hablado de mucha cantidad de jugadores y eso no es así. Nosotros queremos mantener un equipo competitivo, entendiendo que hay algunos jugadores que puedan partir. Pero primero que nada mantener un nivel para poder competir por el Campeonato”, complementó.

Claro que Mosa prefiere ser cauto en sus definiciones. “Tomamos las decisiones cuando tenemos cosas concretas arriba de la mesa. Con el directorio estamos en permanente contacto y si es que aparecen estas propuestas formales, no cuesta nada llamar a un directorio extraordinario para discutirlo. Nosotros no estamos en liquidación, no estamos desesperados en deshacernos de nuestros jugadores”, enfatizó.

Finalmente, el sureño habló de su conflicto con Jorge Almirón. “Hemos ido acercando las posiciones y tenido conversaciones con Jorge. La institución es lo primero, él lo entiende así y también es lo que corresponde, así que seguimos trabajando”, fueron sus palabras.