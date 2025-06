¿Se perderá el Superclásico? La sanción a Arturo Vidal en Colo Colo por su expulsión ante Audax Italiano

Corría el minuto 90 del duelo entre Audax Italiano y Colo Colo en el Bicentenario de La Florida, por la fecha 15 de la Liga de Primera. Leonardo Valencia acababa de anotar el definitivo 2-1 para los itálicos, mientras los futbolistas albos se miraban, incrédulos. En ese momento, el capitán del Cacique, Arturo Vidal, comenzó a discutir con el árbitro Fernando Véjar, quien lo amonestó con una tarjeta amarilla. El Rey, lejos de detenerse, continuó con sus reclamos. En ese instante, el juez rápidamente le sacó la segunda amonestación y lo expulsó. Un enojo que le costó caro al mediocampista, puesto que este martes recibió un castigo de dos fechas.

El domingo, después del partido, Vidal, en lugar de querer enfriar las cosas, intentó explicar lo sucedido y disparó con todo: “La expulsión es de locos. Si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, no debería arbitrar. Está para Segunda o Tercera División si no aguanta un jugador. La amarilla es de locos, ojalá que nos toque mejores árbitros“, comenzó diciendo.

“Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije ‘hueón, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tan rápido?’. Ahí no le gustó mucho, después le dije: ‘hueón, revísalo, revísalo’ y me sacó las dos amarillas’”, añadió.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Sin embargo, el informe de Véjar denunció insultos, lo que contradijo la versión del King: “Debo hacer presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, este jugador reacciona de manera agresiva, insultándome en reiteradas oportunidades, gritando a viva voz: ‘Malo cu..., soy muy malo’“, dice el escrito.

El plan de Colo Colo que no resultó

En los albos elaboraron una defensa para que Vidal recibiera la sanción más baja posible. El calendario de Colo Colo complicaba esta tarea, ya que los próximos partidos serán dos clásicos: el domingo 6 de junio a las 15.00 horas ante Universidad Católica y el sábado 12 del mismo mes a las 15.00 horas contra Universidad de Chile. Ambos encuentros como visitante.

En ese sentido, los de Macul se basaron en la irreprochable conducta del nacido en San Joaquín en el actual certamen, en el que no había sido expulsado. Además, en la interna, el mediocampista insistió en que nunca insultó al árbitro. Se lo dijo a los directivos del Cacique, que le preguntaron en reiteradas oportunidades.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Por este motivo, en el Monumental fueron más allá y solicitaron las grabaciones de los jueces del duelo ante Audax Italiano. La Comisión de Árbitros reveló a El Deportivo que Blanco y Negro pidió los audios del intercomunicador de Véjar y sus asistentes. Este fue denegado por normativa FIFA, se escudan. “Colo Colo pidió los audios de los intercomunicadores, pero no se puede entregar por instrucción de la FIFA. Esos audios son confidenciales”.

La sanción

Con todos estos antecedentes, este martes el Tribunal de Disciplina tomó la determinación de castigar con dos partidos al Rey. Por este motivo, se perderá los mencionados partidos ante la UC y la U.