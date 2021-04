Antonio Conte, DT de Inter: “Me complica no poner a Alexis Sánchez como titular”

El buen momento de la dupla conformada por Romelu Lukaku y Lautaro Martínez, en la delantera de Inter de Milán, no deja espacio para el chileno Alexis Sánchez, uno de los más elogiados por la prensa italiana. Así al menos lo reconoció el técnico de los lombardos, Antonio Conte, quien llenó de elogios al chileno tras el triunfo ante Sassuolo: “Se merece más”.

Y es que la efectividad del belga y el argentino tienen al entrenador en un dilema complicado. Incluso, y de manera espontánea, el adiestrador no pudo dejar pasar la ocasión para destacarlo a los micrófonos de Sky Italia.

“Lautaro y Lukaku lo están haciendo muy bien, pero también me gustaría destacar todo lo que ha hecho Alexis Sánchez. En este momento se merece mucho más. Soy honesto y digo que eso me tiene complicado, no ponerlo como titular”, aseguró el ex DT de Chelsea.

Y es que pese a la irregularidad en los minutos, el tocopillano está fraguando su mejor temporada con la camiseta neroazzurra. Así se lo ha hecho saber el propio Conte, quien ayer lo transparentó públicamente.

“Sánchez volvió a ser un jugador muy importante y se lo he dicho también. Alabo su espíritu, es un elemento importante y quiero felicitarlo porque se lo merece. Está listo para jugar desde el principio. Incluso, durante el partido de hoy se merecía el gol”, aclaró el salentino.

Los números del chileno

El entrenador no deja de tener razón. A nueve fechas del final del torneo, con Inter once puntos sobre el escolta Milan, el Niño Maravilla tiene 5 goles, uno más que toda la temporada pasada.

En cuanto a las asistencias, el goleador histórico de la Roja suma siete desde que se iniciaron los campeonatos 2020-’21, tres menos que el curso anterior cuando tuvo 9 en la Serie A y una en la Copa Italia.

En cuanto a los minutos disputados, Sánchez ya suma 1.283 en la presente temporada, en todas las competiciones. Una cifra que está a sólo 111 minutos de todo lo que hizo en la 2019-’20.