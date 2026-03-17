Apache, Mandrake y ’Shileno’, entre otros: los ingeniosos apodos que dejó Marcelo Araujo en el fútbol

Marcelo Araujo, reconocido periodista y locutor argentino nació en el barrio porteño de Villa Crespo y desde muy joven mostró una vocación por el periodismo deportivo, una pasión que compartía junto a su amor de hincha por el Club Atlético Atlanta. Hoy, a sus 78 años, falleció a causa de una neumonía.

Se formó en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la profesión y donde también conoció a Fernando Niembro, un colega argentino con quien impulsa una escuela dedicada a la formación de nuevos periodistas deportivos.

A lo largo de su carrera relató algunos de los momentos más recordados del fútbol. Entre ellos, el último gol de Diego Maradona con la selección argentina, convertido ante Grecia en el Mundial de Estados Unidos 1994. También cubrió las Copas del Mundo de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Entre sus relatos más recordados quedó el grito de gol de Martín Palermo en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate del 9 de mayo de 1999, una escena que se volvió parte del imaginario del fútbol argentino. Ademas, del mas recordado por los chilenos: “Salas y River campeón; Salas y River campeón, River campeón, River campeón”.

Su estilo también dejó frases que pasaron al lenguaje popular del deporte y, entre ellos, se le conoce por sus apodos ingeniosos e inolvidables, marcando una era en el fútbol de los años 90 y 2000, al narrar los partidos más importantes de la Primera División Argentina.

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