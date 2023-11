Argentina vs. Uruguay: el histórico récord de Marcelo Bielsa con la Albiceleste que Lionel Scaloni amenaza con igualar

Argentina y Uruguay vuelven a encontrarse en el clásico del río de La Plata. Por la quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026 el conjunto a cargo de Lionel Scaloni recibirá a los Celestes bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa.

La Albiceleste llega a esta instancia con una clara ventaja. Tras las primeras cuatro jornadas el elenco que tiene a Lionel Messi como la principal figura acumula igual cantidad de triunfos y permanece invicta con siete goles a favor y ninguno en contra.

Justamente en el segundo puesto, y con cinco unidades menos, aparece Uruguay. Esta diferencia es la que Lionel Scaloni tratará de aprovechar para extender el dominio en esta fase Eliminatoria y además poder igualar un registro que hasta ahora le pertenece a Marcelo Bielsa.

Si argentina asegura los tres puntos este jueves igualará el mejor inicio de unas Eliminatorias desde el inicio de la competencia para llegar a Corea y Japón 2022 con el rosarino a cargo del proceso.

En ese momento Argentina venció a Chile (4-1), Venezuela (4-0), Bolivia (1-0), Colombia (3-1) y Ecuador (2-0), racha que se terminó en la sexta jornada cuando Brasil se impuso por 3-1. Ahora Scaloni acumula los triunfos contra Ecuador (1-0), Bolivia (3-0), Paraguay (1-0) y Perú (2-0). Si consigue el triunfo contra la Celeste, tendrá que buscar la mejor marca contra Brasil en el Maracaná.

Messi, la gran amenaza

En la previa del encuentro, Marcelo Bielsa comentó en conferencia de prensa qué es lo que espera de este duelo. “Argentina hace mucho tiempo que juega del mismo modo, con el mismo estilo. Nosotros vamos a intentar jugar, ellos van a intentar jugar. Ninguno de los dos equipos va a descartar ponerle mucha dedicación e importancia a la recuperación de la pelota”, afirmó en la oportunidad.

“Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y yo no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación. Si solamente pensamos en defender es el camino más corto para dar el partido por perdido, de eso estoy seguro. Si uno a un rival como Argentina le juega todo el partido defendiendo, con un planteo predominantemente defensivo, las posibilidades de éxito son muy bajas”, agregó el Loco.

Por otro lado, expresó que una de sus principales preocupaciones es Lionel Messi. “No hay un método o una fórmula infalible para marcarlo. Creo que no hay una forma. Y por el bien del fútbol es mejor que así sea. Habrá que preguntarle a él qué será lo conveniente para evitar que juegue”.

“No hay entrenador al que antes de jugar contra Messi no se le pregunte lo mismo: cómo frenarlo. Es el mejor del mundo y ninguna fórmula fue efectiva. No hay un método o un procedimiento que sea lo suficientemente efectivo. También ha jugado partidos en los que no lució, pero no porque se haya encontrado una fórmula infalible”, añadió.

“Las preguntas que nos han hecho a todos los entrenadores no han sido ningún aporte. Y es mejor que así sea por el bien del fútbol”, cerró.