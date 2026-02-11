Arica recibe el “Latin Girl Arica Prime 2026”

La cuenta regresiva ha comenzado. En solo unos días, vuelve la emoción del planeta surf en una de las localidades más emblemáticas del mundo para la práctica de este deporte: la emblemática Ex Isla Alacrán, a los pies del Morro de Arica. La Ciudad de La Eterna Primavera recibirá el certamen que ha revolucionado el deporte femenino en el continente con el Latin Girl Arica Prime 2026 celebrando su cuarta versión consolidándose como el mayor encuentro internacional de surf femenino en Chile, capaz de reunir la mayor diversidad de categorías en un solo lugar.

Los días 14 y 15 de febrero, las costa ariqueñas serán el escenario de una batalla estratégica. Designado como la segunda fecha oficial del ALAS Global Tour 2026, este torneo convoca a más de 60 surfistas provenientes de México, Uruguay, Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y Chile, quienes buscarán puntos cruciales para el ranking latinoamericano.

La importancia de este certamen trasciende las fronteras nacionales, ya que es una pieza clave en el proceso selectivo para obtener un cupo hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Por primera vez en su historia, el torneo expande su frontera competitiva integrando 7 categorías, permitiendo que desde las nuevas promesas hasta las leyendas del mar compitan en: open profesional, open bodyboard, junior, sub-16, longboard, SUP surf y SUP race.

Lorena Fica, multicampeona nacional y referente ariqueña, destaca la relevancia de esta edición. “La importancia de la cuarta versión del Latin Girl es que ya es una marca reconocida para la región. Más allá de traer competidoras internacionales, promueve el deporte y el turismo en Arica. Deja un legado con capacitaciones y coaches; es un patrimonio cultural más allá de un evento de surf”, señaló la destacada surfista.

Este esfuerzo es posible gracias al apoyo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, la Ilustre Municipalidad de Arica, Sernatur, la Corporación Costa Chinchorro y la colaboración de Arica Siempre Activa – Corfo. Al respecto, el alcalde Orlando Vargas recalcó: “Arica nunca había tenido un municipio que apoyara más el deporte como ahora. El deporte, el arte y la cultura hacen mucho más grandes a los chilenos, especialmente a los jóvenes”.

Para quienes no puedan asistir a la Ex Isla Alacrán, el torneo internacional se transmitirá en vivo a través del Facebook Live de Latin Girl, y por el canal de YouTube Latin Girl, más información en el Instagram @latingirlarica.