¿Por qué se retira Ashleigh Barty? Los motivos que explican el adiós de la número uno del mundo

Fue un anuncio que golpeó en el mundo del tenis. Ashleigh Barty, de 25 años y número uno de la clasificación WTA anunció su retiro del tenis profesional este martes a través de sus redes sociales.

“Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí a mi buen amiga Casey Dellacqua (su compañera en dobles) que me ayudara”, comenzó diciendo la ahora extenista.

“Estoy muy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos que creamos juntos de por vida”, continuó.

Ashleigh Barty sostiene el trofeo tras ganar el título de Wimbledon. Foto: Reuters.

Las razones de su adiós

“Lo he pensado mucho tiempo. (...) Ganar Wimbledon me cambió como persona y como atleta. Cuando trabajas toda la vida por un objetivo... Wimbledon era mi gran y único sueño y conseguirlo me cambió la perspectiva. Tuve ese sentimiento en ese momento, hablé con mi equipo sobre esto”, comenzó señalando.

“Había una pequeña parte de mí que no estaba satisfecha. Y allí llegó el desafío del Abierto de Australia. Y esa fue la manera perfecta, mi manera perfecta, de celebrar el increíble viaje que fue mi carrera. Y ahora quiero buscar otros sueños”, expresó.

Luego indicó que “hubo un cambio en mi carrera en el que mi felicidad ya no dependió de mis resultados. Después de seis años ya sé que di todo lo que tenía. Se lo dije a mi equipo muchas veces, que ya no tenía eso en mí, ni física ni emocionalmente, todo lo que demanda estar en el nivel más alto. No tengo nada más que dar y ese es el éxito para mí, el dar todo. Es mi éxito”.

“Sé que la gente quizá no lo entienda, pero está bien. Ash Barty tiene muchos sueños que no necesariamente implican estar lejos de mis afectos, de mi casa. Nunca dejaré de amar el tenis pero creo que es importante disfrutar la siguiente parte de mi vida como Ash Barty persona y no como Ash Barty atleta”, concluyó.