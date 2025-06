“Así veía el fútbol...”: los dardos de Arturo Vidal a Marcelo Bielsa a 15 años del debut de la Roja en Sudáfrica 2010

Este lunes, se cumplieron 15 años del debut de la Roja en Sudáfrica 2010. Fue un histórico triunfo de Chile por 1-0 sobre Honduras. Con eso, la Selección rompía con una mala racha de 48 años sin ganar en mundiales. El autor del único tanto de la jornada fue Jean Beausejour, que anotó a los 34 minutos.

Ese día, Marcelo Bielsa saltó a la cancha con un 4-3-3 compuesto por Claudio Bravo; Mauricio Isla, Waldo Ponce, Gary Medel, Arturo Vidal; Carlos Carmona, Rodrigo Millar; Matías Fernández; Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Beausejour. En el complemento entraron Pablo Contreras, Mark González y Gonzalo Jara.

Con una década y media transcurrida, Vidal recuerda aquella jornada. El King invitó a su podcast El reinado de Vidal a Waldo Ponce y rememoraron algunos pasajes. El mediocampista de Colo Colo criticó al entrenador por la posición en la que lo utilizaba en aquel proceso. “Jugué pocas veces al medio... con Bielsa jugaba más de stopper y de lateral izquierdo. Así veía el fútbol...”, lanzó.

Bielsa y su cuerpo técnico en el debut de la Roja en Sudáfrica 2010. Alberto Estévez

“Me ponía de lateral izquierdo y después yo llegaba al Leverkusen y era titular de volante y los compañeros me preguntaban qué pasaba... hay que jugar nomás”, agregó.

Luego, vino el recuerdo específico. “Ese partido contra Honduras jugué de lateral izquierdo. Los dirigía el profe Rueda. Yo trataba de acomodarme y jugar por fuera con la derecha. Igual tenía poca pasada, pero no me pasaba nadie”, dijo.

“El ‘Bose’ (Beausejour) era más punta, era joven, llegaba. Después el ‘Negro’ fue entendiendo que tenía que partir más de atrás. Hizo el gol ahí. En el medio jugaba el Chino (Millar), Mati (Fernández) y el Loco (Valdivia), medio de nueve retrasado”, añadió el King.

Por otro lado, Vidal habló del rol de Ponce en la zaga. “De ese equipo, tres de la defensa veníamos del Mundial Sub 20, el Huaso (Isla), Gary (Medel) y yo. Waldo era nuestro papá... ‘ya, cabros culiaos’, nos decía y el Gary se enojaba”, reveló.

“Claro, ahí me hacían caso... pero Gary quería pelear. No le podías hablar fuerte. Nunca me había fijado que era el más grande... aunque está el Chino Millar, yo era el segundo”, complementó el exdefensor.

Finalmente, Vidal hizo un barrido de las virtudes de aquella escuadra. “¿Sabes qué tenía este equipo? Corría más que la cresta. Después fuimos agarrando experiencia y era diferente. Ahí corríamos como leones. A Honduras y Suiza les ganamos 1-0, no fue fácil”, dijo el mediocampista.