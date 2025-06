Que la relación entre Marcelo Bielsa y el periodismo no es la mejor, a estas alturas, no es ningún misterio. El rosarino suele sentirse atacado por los profesionales de las comunicaciones y, por esa razón, procura mantener distancia. Una de las medidas más concretas es que no concede entrevistas exclusivas. Se limita a hablar en conferencias de prensa.

Este martes, después del partido entre Uruguay y Venezuela, que terminó con triunfo de los charrúas, el estratega volvió a dar cuenta de esa tensa relación. En plena alocución, se enfrentó con un profesional.

“Decime lo que me tengas que decir”: el álgido momento entre Bielsa y un periodista

El desencuentro involucra a Carlos Bonelli, periodista que sufrió un accidente automovilístico en 1996, que le dejó graves secuelas. "Sé que vos lo conocés muy bien, peroCarlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente. Él vino de España a verte porque está grabando un documental sobre su vida“, escuchó Bielsa, a modo de introducción. Inmediatamente, se puso en alerta y respondió: ”Bueno, pero hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema“.

A Bonelli se dirigió en términos más afectuosos. “Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Me extraña que me preguntes si te conozco“, le dijo. ”Ya que tenés un vocero que difunde, decime lo que me tengas que decir", lo desafió.

Sin embargo, cuando Bonelli intentó iniciar un diálogo, Bielsa lo frenó en seco. “No tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña“, le contestó.